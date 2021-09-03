Пятница, 3 Сентября 2021 19:00

АрмИнфо. Ежегодный международный кинофестиваль <Золотой абрикос> в этом году откроется показом картины израильского режиссера Надава Лапида <Колено Ахеда>, премьера которого состоялась в этом году на Каннском кинофестивале.

В ходе пресс-конференции по случаю ожидаемого праздника кино в Ереване художественный директор кинофестиваля Карен Аветисян представил новый логотип фестиваля, автором которого является французский дизайнер-график, автор графических бестселлеров, искусствовед Ваграм Муратян.

Было отмечено, что почетными гостями кинофестиваля станут израильский кинорежиссер, лауреат премии <Золотой медведь> Берлинского кинофестиваля (<Синонимы>, 2019), обладатель специального приза жюри Каннского кинофестиваля (Ahedi Knee, 2021) Надав Лапид, известный американский сценарист и режиссер Пол Шредер, который является автором фильмов Мартина Скорсезе <Таксист>, <Бешеный бык>, <Последнее искушение Христа>, <Американский жиголо>, <Мисима. Жизнь в 4 главах>, <Дневник пастыря> и др., а также режиссер венгерского театра и кино, лауреат Каннского, Локарно и десятков других престижных кинофестивалей Корнель Мундруцо. В рамках программы <Ереванские премьеры> армянскому зрителю представиться возможность посмотреть фильмы с Каннского, Берлинского и других международных кинофестивалей. В частности с программы Каннского кинофестиваля будут показаны следующие картины: <Анет> Леоса Каракса, <Искущение> Пауля Верхувена, <Герой> Асгара Фархади, и <Вихрь> Гаспара Ноэ; Берлинского кинофестиваля: <Гунда> Виктора Косаковского, <Господин Бахман и его класс> Марии Спет, <Социальная гигиена> Дени Коте и др.

Кинофестиваль пройдет в Ереване с 3 по 10 октября при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Напомним, что ранее было заявлено о том, что Правительство Армении предоставит 36.8 млн. драмов для проведения кинофестиваля <Золотой абрикос>. Отметим, что международный кинофестиваль <Золотой абрикос> считается самым престижным кинофестивалем в регионе, который был основан в Ереване в 2004 году Фондом развития кино <Золотой абрикос> и Армянской ассоциацией кинокритиков и журналистов. Основателями <Золотого абрикоса> являются кинорежиссер Арутюн Хачатрян, кинокритики Микаэл Стамбольцян и Сусанна Арутюнян.