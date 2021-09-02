Четверг, 2 Сентября 2021 18:57

АрмИнфо.Россия всегда выступала за нормализацию армяно-турецких отношений. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь позиции Москвы по нормализации армяно-турецких отношений.

В этом ключе она напомнила, что Россия в прошлом участвовала в соответствующих посреднических усилиях, способствовала подписанию в 2009 году Цюрихских протоколов, предполагающих поэтапное улучшение отношений Между Армений и Турцией без предварительных условий. По ее словам, тогда Россия сыграла не просто посредническую, но и действенную и эффективную роль, которая привела к позитивным итогам той встречи.

При этом Захарова выразила сожаление, что договорённости, достигнутые при посредничестве России не были реализованы сторонами.

<Мы и сейчас готовы всячески содействовать сближению двух соседних государств, на основе взаимоуважения и учета интересов друг друга. Мы исходим из того, что нормализация армяно- азербайджанских отношений в контексте реализации договорённостей на основе подписанных лидерами Армении, Азербайджана и России договоренностей от 9 ноября 20202 года и 11 января текущего года - это работает на мир, стабильность и процветание региона>, - отметила представитель МИД РФ.

Касаясь перспектив реализации платформы <3+3> в регионе, Захарова, отметила, что как она понимает речь идет об идее запуска консультативного регионального механизма с участием Азербайджана, Армении, Турции, Ирана, Грузии и России. <Мы считаем, что такой формат отвечал бы интересам всех потенциальных его участников. Мог бы внести вклад в укрепление мира, доверия стимулирования экономических процессов, сотрудничества на Южном Кавказе>, - подытожила она.