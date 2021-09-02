Четверг, 2 Сентября 2021 15:48

АрмИнфо.В результате дорожно-транспортного происшествия в Араратской области с участием пассажирского автобуса пострадали 33 человека.

Так согласно МЧС Армении, 2 сентября в 08.23 по местному времени поступил сигнал о ДТП на участке дороги Мхчян-Бюраван Араратской области.

Выехавшие на место спасатели выяснили, что автобус марки «FAV» (водитель С.Г. 1959 г.р.), обслуживающий маршрут Гетазат-Ереван выехал с проезжей части и врезался в дерево.

«В результате ДТП 18 пострадавших были госпитализированы в Медцентр Арташата. Врачи оценивают состояние одного пострадавшего как тяжелое, остальных – удовлетворительное. Еще 14 пострадавших были доставлены в Медцентр Эребуни, а один – в МЦ Масиса», - говорится в сообщении МЧС РА.