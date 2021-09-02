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АрмИнфо.В результате дорожно-транспортного происшествия в Араратской области с участием пассажирского автобуса пострадали 33 человека.
Так согласно МЧС Армении, 2 сентября в 08.23 по местному времени поступил сигнал о ДТП на участке дороги Мхчян-Бюраван Араратской области.
Выехавшие на место спасатели выяснили, что автобус марки «FAV» (водитель С.Г. 1959 г.р.), обслуживающий маршрут Гетазат-Ереван выехал с проезжей части и врезался в дерево.
«В результате ДТП 18 пострадавших были госпитализированы в Медцентр Арташата. Врачи оценивают состояние одного пострадавшего как тяжелое, остальных – удовлетворительное. Еще 14 пострадавших были доставлены в Медцентр Эребуни, а один – в МЦ Масиса», - говорится в сообщении МЧС РА.
|Глава МИД Армении с Генсеком ОБСЕ обсудили ситуацию, созданную азербайджано- турецкой агрессией против Арцаха
|Ваагн Хачатрян: В вопросах вооружения Армения должна быть на шаг впереди от самых передовых разработок
|Захарова: Карабахское урегулирование и нормализация отношений между Армений и Азербайджаном остаются в фокусе внимания Москвы
|Захарова: Россия всегда выступала за нормализацию армяно-турецких отношений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|С 15 сентября по 15 декабря 2021 года МО проведет трехмесячные учебно-тренировочные сборы резервистов
|У НАТО новый спецпредставитель по Южному Кавказу
|В общинах Степанаван, Капан и Иджеван 14 ноября 2021 года пройдут выборы в ОМС
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|Министр ВТП Армении: Было принято политическое решение не участвовать в мероприятиях, приуроченных 30-летию независимости Арцаха
|В ДТП на дороге Мхчян-Бюраван с участием пассажирского автобуса пострадали 33 человека
|Великобритания выделила полмиллиона фунтов стерлингов на помощь в разминировании территории Нагорного Карабаха и его окрестностей
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|Степанакерт: Народ и власти Республики Арцах продолжат с непоколебимой решимостью добиваться международного признания независимости страны
|Делегация Генпрокуратуры России посетит Ереван для обсуждения проблем противодействия незаконному трансграничному перемещению цифровых финансовых активов и коррупции
|Нагорно-карабахский конфликт ожидает своего мирного решения на основе принципов, предложенных сопредседателями МГ ОБСЕ: Пашинян
|Арцах празднует 30-летие независимости
|Главы МИД Армении и Литвы обсудили ситуацию, сложившуюся на границах РА
|Глава МИД Армении: Азербайджан постоянно пытается подвергнуть сомнению целесообразность и эффективность российской миротворческой миссии в Арцахе
|Мирзоян: Именно с целью сокрытия культурных преступлений Азербайджан долгое время препятствовал визиту экспертов ЮНЕСКО в регион
|Глава МИД Армении назвал условия начала процесса по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном
|Туркменистан направил гуманитарную помощь Афганистану
|Состоялся телефонный разговор между главами МИД Армении и Ирана
|Суд продлил арест главе общины Каджаран Манвелу Парамазяну
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Затулин: Вопрос о статусе Арцаха остается открытым, и он должен быть решен путем переговоров
|Тюрколог: Заявления Эрдогана не отражают турецкой real politik
|Давид Бабаян: Международное признание Арцаха было и остается одним из фундаментальных направлений внешней политики
|История успеха - Аргентинский Центр
|Еще один армянский контрактник погиб от пули противника в направлении Ерасха
|Глава МИД России дал оценку отношениям с Арменией и Грузией
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|Двери армянских школ открылись сегодня перед 37 тыс. первоклассников
|В новый учебный год - с подарками от железнодорожников
|Замглавы МИД России и Азербайджана обсудили выполнение трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху
|У Арцаха новый министр труда, по социальным и миграционным вопросам
|Пашинян поздравил школьников с 1 сентября
|За сутки в Армении подтвердилось 615 случаев заражения коронавирусом, скончалось 13 человек
|Банк ВТБ (Армения) поздравляет учеников и студентов с Днем знаний и желает удачного учебного года
|Российские миротворцы в День знаний обеспечили порядок и безопасность в Нагорном Карабахе
|Прогноз: Ущемление Азербайджаном интересов Ирана может привлечь в конфликт Тегеран
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|Глава МИД Армении и генсек ОДКБ подчеркнули необходимость в скорейшем разрешении ситуации и деэскалации на армяно-азербайджанской границе
|Мирзоян: Азербайджан продолжает торпедировать выполнение положений заявления от 9 ноября 2020 года и подвергает их вольной интерпретации
|Ваграм Думанян: Участие международно признанных деятелей искусства в культурной политике Армении является одним из приоритетов министерства
|Трехдневный отдых и кэшбэк - новое предложение для держателей карт MasterCard Конверс Банка
|Лавров указал на необходимость снижения риторики между сторонами карабахского конфликта
|Лавров: Россия в своих контактах призывает Азербайджан освободить всех армянских военнопленных без каких-либо предусловий
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает,
|Арарат Мирзоян: Армения следит за событиями в Афганистане и будет приветствовать и уважать выбор, который сделает афганский народ
|Мирзоян: Армения не ведет каких-либо переговоров с Азербайджаном о подписании мирного договора
|Должность в.и.о. директора Академического театра оперы и балета займет Карен Дургарян
|Заседание суда по делу Кочаряна и Геворкяна не состоялось из-за отключения электроэнергии
|Замглавы профильной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам избран Артур Хачатрян
|Глава МИД Армении привлек внимание российского коллеги на деструктивные действия Азербайджана
|<Ай Дат> открывает офис в Арцахе
|Историк: Отсутствие идеологии в правительственных головах придает необратимость пораженчеству
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|Политолог: Залог успешного развития отношений между Арменией и Россией в способности называть вещи своими именами
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|Политик: Перспективы коридора через Сюник обусловлены глобальным противостоянием США и Китая
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