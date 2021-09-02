Четверг, 2 Сентября 2021 10:25

АрмИнфо.Необходимость немедленной реализации оценочной миссии ЮНЕСКО возникла в 2020 году для защиты армянского культурного и религиозного наследия от опасности полного уничтожения на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в результате 44-дневной войны. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Министр напомнил, что как в ходе военных действий, так и после прекращения боевых действий и огня многочисленны документированные случаи умышленного уничтожения и вандализма в отношении армянских церквей, других культурных и религиозных памятников со стороны азербайджанских вооруженных сил, которое осуществляется по указанию высшего руководства Азербайджана.

По словам Мирзояна, именно с целью сокрытия культурных преступлений Азербайджан долгое время препятствовал визиту экспертов ЮНЕСКО, одновременно обвиняя в этом Армению.

<Практика создания препятствий для осуществления миссии, политизация вопроса властями Азербайджана продолжается и сейчас. Напомню, что еще в декабре 2020 года заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре заявил, что Азербайджан не дает согласия на направление миссии. Культурное и религиозное наследие Арцаха, которое находится под угрозой уничтожения, нуждается в срочном внимании международного сообщества, чтобы должным образом обеспечить его сохранение и предотвращение случаев вандализма. Армения заинтересована в осуществлении миссии ЮНЕСКО в максимально короткие сроки и продолжает прилагать целенаправленные усилия в этом направлении>, - сказал глава МИД Армении в интервью РИА Новости.

Ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новоназначенным резидентом-координатором ООН Владанкой Андреевой пытался переложить ответственность за не допуск миссии ЮНЕСКО в регион на Армению. По его заверению, именно Армения чинит препятствия по допуску экспертов в регион. Примечательно, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно­исторического наследия региона. А уже в декабре прошлого года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии".

В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время. Однако, вопрос преднамеренно затягивается азербайджанской стороной, и на этом фоне, на территориях Нагорного Карабаха, оказавшихся под контролем Азербайджана совершаются акты вандализма, разрушаются армянские культурно-исторические памятники.