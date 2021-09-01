Среда, 1 Сентября 2021 19:18

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна на два месяца продлил срок ареста главе общины Каджаран Сюникской области РА Манвелу Парамазяну.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук его адвокат Лусине Саакян, назвав решение суда "политическим заказом". "Кроме того, как юрист, в целом я считаю невозможным анализировать дела недавних политических преследований с точки зрения закона. Однако в представленных в суд материалах есть очень интересное обстоятельство. Оказывается, лицо, представившее сообщение по этому делу, находится в прямом контакте с вице-премьером Суреном Папикяном и депутатом НС Арменом Хачатряном. По словам представившего сообщение, эти чиновники предоставили ему специальные номера телефонов для быстрой и беспрепятственной связи", - написала она.

Напомним, что суд общей юрисдикции города Ереван под председательством судьи Гагика Погосяна 10 июля принял решение об избрании в отношении мэра Каджарана Манвела Парамазяна меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Парамазяну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 38-178, ч. 4 ст. 311, ч. 2 ст. 154.2 УК РА, в частности, он обвиняется в мошенничестве, даче взятки и препятствовании свободному волеизъявлению избирателей. Адвокат Лусине Саакян сообщила, что ее подзащитный обвинения не принимает, считает все это частью цепочки развязанного против него политического преследования.

Парамазян состоит в основанной бывшим губернатором Сюника Ваге Акопяном партии "Возрождающаяся Армения".