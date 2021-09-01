Среда, 1 Сентября 2021 17:12

АрмИнфо. Недавними заявлениями турецкий президент всего лишь маскирует реальные цели реальной политики Турции в отношении Армении. Политики, опирающейся на три предусловия. Подобное мнение выразил АрмИнфо, комментируя готовность Реджепа Эрдогана к нормализации отношений с Арменией, академик НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян.

25 августа президент Турции Эрдоган на встрече с послами ряда стран заявил, что “после завершения оккупации Нагорного Карабаха на Южном Кавказе созданы условия для долгосрочного мира, и если Армения воспользуется этим шансом, то Анкара предпримет необходимые шаги”. “Региону нужен конструктивный подход. И даже при наличии разногласий, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Желаю успехов новому правительству Армении, которое заявило о готовности двигаться в этом направлении”, - заявил Эрдоган турецким журналистам 29 августа.



“Приходится констатировать, что с учетом несменяемости этих трех предусловий: отказ Армении от политики по признанию права арцахцев на самоопределение, отказ от политики по международному признанию факта геноцида армян и признание реалий Карского договора, по сути, не меняется и политика Анкары в отношении Еревана. Таким образом, в плоскости real politik никаких изменений в отношении Турции к Армении я не вижу”, - подчеркнул он.

Меж тем, для появления в Армении каких-либо положительных ожиданий от Турции, Анкаре, на взгляд академика, необходимо сделать реальные шаги в направлении демонстрации собственного желания и заинтересованности в нормализации отношений с Арменией. Сафрастян убежден, что до демонстрации Анкарой реального стремления, ее реальных шагов в направлении Еревана, выражения готовности установить отношения без предусловий, ничего просто не получится.

При этом, на сегодняшний день подобных положительных импульсов с турецкой стороны, по оценкам академика, не наблюдается. Более того, после 44-х дневной войны Турция в паре с Азербайджаном пытается еще более усилить на Армению давление с целью добиться согласия Еревана на отмеченные выше три предусловия. Сафрастян убежден, что в конце концов мир в регионе окажется безальтернативным, однако, на сегодняшний день понимания этой перспективы и стремления Баку и Анкары в направлении ее достижения он не видит.

“На этом фоне я исключаю саму возможность согласия Армении на турецкие предусловия. Приняв эти предусловия, мы собственноручно нанесем удар по собственной национальной идентичности, что, собственно, подразумевают предложения Анкары. Глубоко убежден в наличии у Турции цели превращения Армении в собственного сателлита. Именно такой подход Анкара имеет в отношении всех соседних государств. И я не вижу причин для формирования каких-либо исключений для Армении”, - подытожил академик.