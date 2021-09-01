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 Среда, 1 Сентября 2021 16:32
Марианна Мкртчян

Глава МИД России дал оценку отношениям с Арменией и Грузией

Глава МИД России дал оценку отношениям с Арменией и Грузией

АрмИнфо.Oтношениями с Арменией и Грузией мы занимаемся в качестве представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации. Об этом глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил в среду на встрече с первокурсниками в МГИМО, касаясь отношений с Армений и Грузией.

«Армения – наш союзник. Вчера у нас был новый министр иностранных дел, мы провели хорошие переговоры. В двухстороннем плане у нас очень богатая повестка дня: и обмен визитами, и реализация крупных проектов, развитие экономического сотрудничества. Все это идет весьма интенсивно и уверенно», – сказал глава МИД России.

Вместе с тем, российский министр указал на наличие нагорно-карабахского конфликта, в успокоение которого в ноябре прошлого года Россия сыграла ключевую роль. В этом ключе он напомнил о трёхсторонних заявлениях на уровне лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 по прекращению огня года и 11 января текущего года по разблокировке транспортных и экономических связей.

«Это работа не на один день, и ею занимаются лично лидеры трех стран, а также наши военные, которые составляют российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе, повседневно на земле, для снижения напряженности и установления доверия», - сказал Лавров.

Он добавил, что российские пограничники также помогают армянским союзникам решать вопросы с азербайджанскими соседями.

Что касается Грузии, продолжил Лавров, то отношений практически нет. «Есть сердце интересов России в Грузии и Грузии в России. Есть, конечно же торговля – не малая. Мы ведущий партнер Грузии. Есть туризм. Наши люди любят посещать Грузию, я сам очень люблю эту страну. Но, что касается официальных межгосударственных, дипломатических отношений – то их нет», - сказал глава МИД РФ, напомнив, что отношения были разорваны по инициативе официального Тбилиси.

По его словам, российская сторона неоднократно пыталась остановить Грузию, но тщетно.

Лавров также сообщил, что Россия еще 1,5 года назад хотела сделать встречный шаг Грузии и также объявить безвизовый режим для грузинских граждан в целях посещения РФ, но произошел неприятный и грубый инцидент против российской парламентской делегации, после которого грузинская сторона не принесла извинений и решение было придержано. Российский министр добавил, что Москва тогда Москва была готова и возобновить регулярное авиасообщение.

«Если Грузия действительно этого хочет, а не разыграет российскую карту для защиты покровительства Запада, а хочет нормально жить с нами как сосед, то мы к этому готовы», - подытожил министр.


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