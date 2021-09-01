Среда, 1 Сентября 2021 10:15

АрмИнфо. Текущие проблемы и противоречия между Москвой и Баку обусловлены невозможностью признания в рамках международного права любого, навязанного силой решения конфликта. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Конструктивной партии, политолог Андриас Гукасян.

"Считая, что Москва собственные обещания не выполняет, Баку сегодня пытается оказать давление как на РФ, так и на Армению. И та же недавняя блокировка, связывающей Горис и Капан автодороги на территории Армении является частью этих попыток. При этом, подобное поведение Алиева существенно расширяет границы конфликта, существенно задевая интересы Ирана. Поскольку торговый оборот ИРИ с Арменией осуществляется именно по данной артерии. Последнее обстоятельство может привлечь в конфликт Тегеран со всеми вытекающими для всего региона последствиями", - заметил он.

Действия Азербайджана на участке Горис-Капан, связывающей Армению и Иран автодороги политолог, в целом, обуславливает обрушением договоренностей относительно использования данных коммуникаций. Что позволило Баку неожиданно для Еревана в условиях отсутствия альтернативных путей закрыть данную дорогу. По его оценкам, речь идет о трехсторонних договоренностях с участием России. Гукасян также предположил, что и новые, позволившие открыть дорогу договоренности были достигнуты при посредничестве Москвы.

Комментируя цели Азербайджана, побудившие его руководство прибегнуть к очередному вражескому акту против Армении, Гукасян предположил, что речь идет о давлении на Ереван в вопросе скорейшей демаркации и делимитации границ. Он также не исключил продолжения давления Баку в вопросе продвижения повестки заключения т.н. мирного договора с Арменией.

"Вне всяких сомнений, Алиев пытается продвигать эту повестку в обход формата Минской группы ОБСЕ. Думаю, что это может иметь весьма тяжелые последствия. Ситуация в регионе может вновь накалиться, и исключать негативные последствия подобного сценария не приходиться. На этом фоне, Армения упустила почти год для укрепления армии, формирования новых укрепленных позиций на изменившейся линии соприкосновения. В этом свете, создается впечатление, что наше правительство все свои надежды на разруливание текущей ситуации возлагает на Россию", - подчеркнул он.

По прогнозам Гукасяна, подобная политика может иметь весьма тяжелые последствия, как для Армении, так и лично для премьер-министра Никола Пашиняна, ввиду своего противоречия политике США и Франции. В том числе в силу непризнания международным сообществом трехстороннего заявления от 9-го ноября 2020 года. Меж тем, последнее продолжает требовать от Армении и Азербайджана возвратиться к совместным решениям проблемы, включающим определение статуса Арцаха на основе "мадридских принципов".