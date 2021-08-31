Вторник, 31 Августа 2021 18:08

АрмИнфо. Участие деятелей искусства, имеющих международное признание, в государственной культурной политике является одним из приоритетов Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС). Об этом заявили глава ведомства Ваграм Думанян в ходе встречи с народным артистом Армении, оперным певцом Барсегом Туманяном.

В частности, министр придал важность решению и готовности Барсега Туманяна находиться в Армении, а также напомнил в этой связи о принятии приглашения Кареном Дургаряном занять должность временно исполняющего обязанности директора Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна.

Министр подчеркнул, что задача маэстро Карена Дургаряна - объединить не только творческий потенциал театра, но и обеспечить максимальное участие армянских деятелей искусства действующих вне театра в процессах, обеспечивающих развитие оперы и балета.

В свою очередь, в ходе встречи Барсег Туманян представил свои представления и видения относительно существующих в сфере культуры проблем и регулирований, в частности коснулся проблем, связанных с оперным искусством и выразил готовность сотрудничать в рамках государственных инициатив и мероприятий, касающихся прогресса оперного искусства.