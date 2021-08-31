Вторник, 31 Августа 2021 13:13

АрмИнфо. Кандидатура депутата оппозиционной фракции <Айастан> Артура Казиняна не была одобрена на пост председателя постоянной комиссии по обороне и безопасности 31 августа на заседании профильной комиссии. Как заявил глава профильной комиссии, депутат правящей фракции Андраник Кочарян, поскольку по закону пост замглавы должен занять представитель оппозиции, то они должны будут в течение 5 дней представить имя нового кандидата. Артур Казинян родился 10 ноября 1978 года в Ереване.

В 1999 году окончил юридический факультет ЕГУ.В 2001г. - магистратуру того же факультета. В феврале-июне 2003 года проходил переподготовку в институте Европейского права Московского государственного института международных отношений. Кандидат юридических наук, доцент кафедры Европейского и международного права ЕГУ. В 1999- 2002гг. - Конституционный Суд РА, специалист первой категории. 2002-2004гг. - начальник управления внешних связей Совета гражданской службы РА. 2004-2008г. - советник заместителя Премьер-министра РА (министра территориального управления).

С 2004 года преподаватель юридического факультета и факультета международных отношений ЕГУ. 2006-2021гг. - руководитель-учредитель Центра Европейских исследований ЕГУ. С 2008 года является руководителем междисциплинарной магистерской программы <Европоведение>, с 2010 года - учрежденной при содействии ЕС Междисциплинарной кавказской региональной магистерской программы "Права человека и демократизация". 2009-2010гг. - советник Председателя НС РА. С 2019 года председатель партии "Одна Армения". 20 июня 2021г. избран депутатом НС по общегосударственному избирательному списку блока партий "Айастан" ("Армения").