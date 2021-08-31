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АрмИнфо. Пожар, устроенный азербайджанскими военными на административной территории села Кут Гегаркуникской области Армении все еще не потушен.
Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, пастбища всё еще продолжают гореть. Огонь охватил примерно 30 га территорий на северо-востоке села, еще 20 гектаров уже сгорело. В тушении пожара принимают участие 17 пожарников. Еще 40 гектаров травяного покрытия сгорело на юго-востоке. Пожар в этом направлении тушили 26 пожарников.
Как ранее сигнализировал Омбудсмен Армении, вторгшиеся на суверенную территорию Армении азербайджанские военные умышленно поджигают траву, на пастбищах, где установленных их палатки. Ветер распространяет огонь на административные территории села Кут. Таким образом, жители села, занимающиеся скотоводством, лишаются своих пастбищ.
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|Австрия обеспокоена эскалацией нового насилия на границе между Арменией и Азербайджаном: Курц
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Защита Роберта Кочаряна добивается отмены или уменьшения размера избранного залога
|Степанакерт: Российские миротворцы - один из ключевых гарантов стабильности и мира в регионе, а также безопасности Арцаха
|Глава МИД Армении призвал международных партнеров оказать давление на Азербайджан по вопросу армянских военнопленных
|В Арцахском госуниверситете будет создан Центр социального предпринимательства
|Апелляционный уголовный суд отменил запрет на выезд из Армении для Юрия Хачатурова
|Омбудсмен Армении: Поджег территорий в Гегаркунике азербайджанскими ВС носит преднамеренный характер
|Депутат-езид НС Рустам Бакоян избран зампредседателя постоянной комиссии по правам человека и общественным вопросам
|Дерзкое распоряжение Гасанова: давать адекватный ответ на <провокации> на госгранице и в местах дислокации российских миротворцев
|Российские миротворцы отработали действия на наблюдательном посту при обнаружении <беспилотника> в Нагорном Карабахе
|Бывшая телеведущая избрана зампредседателя постоянной комиссии по здравоохранению НС Армении
|СК Арцаха: Военнослужащий ВС Азербайджана Бабаев, задержанный в одном из домов Мартакерта арестован
|Вагаршак Акопян избран зампредседателя постоянной комиссии по регионально- евразийской интеграции
|Арен Мкртчян избран зампредседателя постоянной комиссии территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей природы
|Секретарь Совбеза: На суверенной территории Республики Армения не может быть коридора другого суверенного государства
|Число вакцинированных от коронавируса граждан в Армении достигло 275 138
|Число активных случаев COVID-19 в Армении приближается к отметке 9 тыс.
|Телефонный разговор между Президентом Туркменистана и Председателем Европейского Совета
|Обнародована повестка визита главы МИД Армении в Москву
|Минобороны Армении сообщили об обстреле противником армянских позиций в направлении Сотка
|ЕС готов оказать помощь Армении в вопросе делимитации границ
|Минобороны Азербайджана опровергло информацию местных СМИ о гибели азербайджанского военнослужащегоо якобы от рук армянских военных
|В Москве 31 августа состоится встреча глав МИД Армении и России
|Манэ Тандилян покинула пост министра труда, социальных и миграционных вопросов Арцаха
|В СНГ прорабатывают вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации против COVID-19
|За прошедшие сутки в Армении от коронавируса скончалось 16 человек
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
|Джонатан Лакот удостоен Почетной медали МИД Армении
|СНБ Армении: Межгосударственная дорога Горис-Капан открыта для движения транспортных средств
|Глава армянского оборонного ведомства рассказал послу Казахстана о среде безопасности, сформированной вокруг Армении
|Глава МИД Армении на встрече с послом США указал важность возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ
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