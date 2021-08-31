Вторник, 31 Августа 2021 12:06

АрмИнфо. Пожар, устроенный азербайджанскими военными на административной территории села Кут Гегаркуникской области Армении все еще не потушен.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, пастбища всё еще продолжают гореть. Огонь охватил примерно 30 га территорий на северо-востоке села, еще 20 гектаров уже сгорело. В тушении пожара принимают участие 17 пожарников. Еще 40 гектаров травяного покрытия сгорело на юго-востоке. Пожар в этом направлении тушили 26 пожарников.

Как ранее сигнализировал Омбудсмен Армении, вторгшиеся на суверенную территорию Армении азербайджанские военные умышленно поджигают траву, на пастбищах, где установленных их палатки. Ветер распространяет огонь на административные территории села Кут. Таким образом, жители села, занимающиеся скотоводством, лишаются своих пастбищ.