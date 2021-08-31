Вторник, 31 Августа 2021 11:41

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 5 666 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 524 случая заражения (9,2%), выздоровел 361 человек, скончалось - 14.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 31 августа фактическое лечение получает 9 110 человек.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 3 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 152 (0,4%).

С момента же вспышки пандемии в Армении было зарегистрировано 242 135 случаев заражения коронавирусом (15,7%), при этом выздоровело 227 026 человек (93,7%), количество летальных исходов достигло 4 844 (2%). В общей сложности в стране провели 1 540 436 тестов на коронавирус.