Вторник, 31 Августа 2021 10:14

АрмИнфо. ВС Азербайджана продолжают наносить урон жителям приграничных сел Армении.

Так, согласно сообщению офиса Омбудсмена Армении, азербайджанские военнослужащие выкрали 75 голов крупного рогатого скота. Инцидент произошел 16 августа около 10:30 в горном массиве <Гоги Лер> в селе Серс Вайоцдзорской области Армении.

<По словам пострадавших местных жителей, они с расстояния примерно 800-900 метров заметили трех азербайджанских военнослужащих, вышедших из окопов и приближающихся к животным. <Все это время они продолжали издалека следить за действиями азербайджанских солдат, один из которых подогнал животных, после чего они втроем забрали их. Азербайджанские военнослужащие были вооружены.

Граждане сообщили, что обращались в областную администрацию Вайоц Дзора, главе общины, пограничным войскам Армении, армейскому корпусу. Они посетили областную администрацию, чтобы зафиксировать происшедшее и указать, что необходимо предоставить соответствующие справки. По словам пострадавших граждан, скот был приобретен с помощью сельскохозяйственного кредита, который составляет около 8 млн драмов, и они не знают, как будут выплачивать его.

Государство должно инициировать процессы на международных площадках, которые с использованием этих фактов вынудят власти Азербайджана компенсировать людям такие проблемы.

Мы, конечно, обратимся в Правительство в установленном порядке, чтобы понять позицию по немедленному решению проблем этих людей, прежде чем инициировать такой процесс на международных площадках. Мы готовы сотрудничать по любому вопросу>, - говорится в заявлении офиса Защитника прав человека Армении.

Заметим, что это не первый подобный случай. ВС Азербайджана периодически выкрадывают мелкий и купный рогатый скот жителей приграничья, пасущихся на пастбищах общин.