Понедельник, 30 Августа 2021 19:49

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом. Об этом сообщает МИД России

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе переговоров в МИД России планируется обсудить весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, других международных форумах.

<Состоится предметный обмен мнениями по международной и региональной тематике. Будет рассмотрен ход выполнения Плана консультаций между МИД России и МИД Армении на 2020- 2021 гг.

Одной из ключевых тем встречи станет рассмотрение всего комплекса вопросов, связанных с реализацией договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. Будут предметно рассмотрены гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, ситуация на армяно-азербайджанской границе и процесс разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе>, - отмечается в сообщении МИД РФ.

Также констатируется, что визит станет логическим продолжением насыщенного российско- армянского политического диалога, ориентированного на дальнейшее развитие тесного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, в том числе с учетом новых реалий, возникших в регионе после окончания военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Между Москвой и Ереваном налажена эффективная внешнеполитическая координация по основным вопросам глобальной и региональной повестки дня, в рамках универсальных и специализированных международных организаций.

Отношения двух стран основываются на принципах, сформулированных в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г. и Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения, ориентированном в XXI век, от 26 сентября 2000 г. Между сторонами подписано около 200 договоров. Практическая реализация этих документов позволила придать двустороннему взаимодействию качественно новый характер, сделать его сбалансированным и ориентированным на перспективу.

Позитивную динамику российско-армянскому союзническому взаимодействию задает интенсивный диалог на высшем уровне.