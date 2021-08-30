Понедельник, 30 Августа 2021 17:25

АрмИнфо. Министр обороны Армении Аршак Карапетян 30 августа встретился с послом США в нашей стране Линн Трейси, которую сопровождали новоназначенный заместитель главы миссии Уильям Лайтенен, новоназначенный военный атташе, полковник Грегори Пайпс.

Как сообщает пресс-служба МО РА, Карапетян поздравил Лайтенена и Пайпса с началом миссии в Армении, пожелав новых успехов в развитии армяно-американского сотрудничества.

В свою очередь Трейси поздравила Карапетяна с назначением на должность, заметив, что оно происходит в достаточно сложный для Армении период.

Министр рассказал о ситуации на границах Армении, уведомив о провокациях, периодически предпринимаемых азербайджанской стороной. Карапетян подтвердил готовность армянской стороны мирным путем разрешить проблему, вместе с тем подчеркнув решительность защищать нерушимость рубежей Армении и территориальную целостность.

В ходе встречи также обсуждались возможности придания нового импульса армяно- американскому сотрудничеству в оборонной сфере. Стороны выразили готовность к продолжению плодотворного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.