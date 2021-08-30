Понедельник, 30 Августа 2021 16:19

АрмИнфо. В Апелляционном уголовном суде Еревана под председательством судьи Нарине Овакимян, 30 августа продолжались слушания по жалобам адвокатов и прокуроров о прекращении дела о предполагаемом свержении конституционного строя. Сторона защиты второго президента Роберта Кочаряна представила ходатайство об отмене или уменьшении размера залога.

Напомним, что решением суда в июне 2020 года Роберт Кочарян был отпущен на свободу под залог в размере 2 млрд. драмов.

Адвокат Ованнес Худоян отметил, что решением суда общей юрисдикции Еревана о прекращении уголовного преследования по признакам статьи 300.1 большинство причин установления указанной меры пресечения устранены. Защитник Айк Алумян, в свою очередь, заявил, что после прекращения уголовного преследования по статье 300.1 сложилась новая ситуация - значительно уменьшаются те подозрения, по которым ранее была избрана мера пресечения и размер залога.

Рассмотрение жалоб продолжится на следующем судебном заседании - в 10:30 часов 15 сентября.