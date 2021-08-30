Понедельник, 30 Августа 2021 16:10

АрмИнфо. Статус Карабаха после развязанной Азербайджаном, Турцией и международными террористами третьей Карабахской войны в сущности не изменился. Об этом заявил глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

<Целью агрессии было полное уничтожение Республики Арцах, ее народа и государственности. Но преступные планы этого альянса не осуществились. Несмотря на большие людские, материальные и территориальные потери, Республика Арцах сохранила свою независимость и государственность. Мы по-прежнему являемся состоявшимся независимым государством, борющимся за своё международное признание>, - отметил он в интервью арабскому информационно-аналитическому сайта Аlmothaqaf.com.

Он напомнил, что после третьей Карабахской войны в Арцахе были дислоцированы российские миротворческие силы, которые являются одним из ключевых гарантов стабильности и мира в регионе, а также безопасности Республики Арцах. <Мы высоко ценим эту роль, а также вклад российских миротворцев в процесс восстановления и постконфликтной реабилитации нашей страны. С российскими миротворцами у нас прямые, достаточно тесные и братские взаимоотношения>, - подчеркнул Бабаян. Вместе с тем глава карабахского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что у Нагорно-Карабахской Республики достаточно широкие связи со многими странами. <На государственном уровне нас признали Абхазия, Приднестровье, Южная Осетия, признал также целый ряд американских и австралийских штатов, городов и муниципальных единиц Америки и Европы. Укреплению и развитию взаимоотношений с разными странами содействует и армянская Диаспора, которая является своего рода мостом, связывающим нашу страну с разными государствами. Республика Арцах также имеет свои представительства за рубежом>, - подчеркнул глава МИД НКР. На уточнение, как в Степанакерте оцениваются перспективы установления отношений с арабскими странами, учитывая, что отношения с Турцией ряда арабских стран нельзя назвать хорошими, Бабаян сказал, что арабский мир представляет для нас особую важность. Наши взаимоотношения с арабами и арабской цивилизацией своими корнями уходят в глубь веков.

<Хочу отметить, например, что в своё время Арцах сыграл ключевую роль в истории ислама. В 9-ом веке именно Арцах нейтрализовал одну из самых больших угроз, когда- либо стоявших перед исламом - восстание Бабека (826-837 гг.). В случае успеха этого восстания исламской цивилизации, возможно, сегодня не было бы. Что касается новейшей истории, то мы все прекрасно помним протянутую арабскими народами руку помощи армянам во время чудовищного геноцида, устроенного турками в 1915-1923 годах. Десятки тысяч армян нашли свою вторую родину в таких арабских странах, как Ирак, Сирия, Ливан, Египет и т.д. Эти страны дали возможность нашим соотечественникам чувствовать себя в безопасности и самореализоваться в полной мере. Мы весьма благодарны арабам за все это. Сегодня армянские общины арабских стран являются одним из самых организованных сегментов нашей Диаспоры, активно содействующих налаживанию дружеских и братских взаимоотношений между нашими народами и государствами. Здесь есть большие возможности и широкий фронт работы.

Что касается Турции, то эта страна ведёт деструктивную, подрывную работу в самых разных регионах, особенно по периметру своих границ, причём это угроза не только для арабских стран. Своими действиями, активной поддержкой радикальных и террористических группировок Турция представляет угрозу для всего ислама, подрывая эту великую мировую религию изнутри. Уверен, это понимают и в Арабском мире>, - подытожил Бабаян.