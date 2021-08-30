Понедельник, 30 Августа 2021 13:34

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания Армении от правящей фракции "Гражданский договор", езид по национальности, Рустам Бакоян 30 августа на внеочередном заседании постоянной комиссии по правам человека и общественным вопросам Национального собрания Армении избран заместителем председателя комиссии.

Комиссию по правам человека и общественным вопросам возглавляет депутат от фракции "Честь имею" Тагуи Товмасян. Рустам Бакоян родился 6 февраля 1986г. в селе Нор кянк Араратской области. В 2004г. - призван на службу в Вооруженные силы РА. В том же году демобилизован по медицинским показаниям. В 2009г. окончил географическое отделение историко- правоведческого-географического факультета государственного педагогического университета. Историк-географ. В 2011г. окончил магистратуру отделения иранистики факультета востоковедения ЕГУ. Востоковед (иранист). 2010-2012гг. - научный сотрудник НАН РА. 2010-2013гг. - преподаватель Европейского колледжа (филиал в Веди). Ноябрь-декабрь 2016г. - заместитель главы муниципалитета Нор кянк. 2017- 2018гг. - директор, координатор Ереванского филиала телекомпании "Лалэш", автор и ведущий аналитического цикла передач "Перекресток мнений" и передач "Из села в село". 2018-2019гг. - редактор-переводчик Общественной радиокомпании Армении. В 2007г. - соучредитель, в 2014г. - председатель армяно-езидского молодежного движения "Шамс". В 2014 году инициировал процесс оказания гуманитарной помощи езидам Шангала.

9 декабря 2018г. избран депутатом НС по общегосударственному избирательному списку блока партий "Мой шаг". В парламенте 7-го созыва была членом постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам, Следственной комиссии по изучению эффективности деятельности Водного комитета Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, его структурных подразделений и Бюро по реализации программ водного хозяйства в Араратском и Армавирском марзах.