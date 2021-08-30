Понедельник, 30 Августа 2021 12:15

АрмИнфо. Экс-телеведущая, депутат правящей фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян избрана заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам здравоохранения Национального собрания Армении. Ее кандидатура была одобрена 30 августа на заседании комиссии.

Комиссию по здравоохранению возглавляет ее однопартиец, депутат ГД Нарек Зейналян. Лусине Бадалян родилась 2 февраля 1980 года в Ереване. В 2003г. окончила отделение искусствоведения исторического факультета ЕГУ. Магистр теории истории армянского искусства. В 1997-1998гг. - работала на Общественном радио Армении ("Ночной канал"). 1998-2001гг. - на радиостанции "Ай FM" ("Чашка кофе"), 2001-2018гг. - на радиоволне "Радио Ван FM 103.1" (, ),в 1997-1999гг. и 2005-2010гг. - в Общественной телекомпании Армении ("Новое поколение") и ("Доброе утро", "Хлебный вопрос", "Бенефис", музыкальный фестиваль "Крунк"), в 2000-2005гг. - в телекомпании "Прометей" ("Сканворд-шоу", "Каждый день", "Доброе утро"), 2010-2015гг. -"Кентрон" ("Начнем сначала", "История одного тура"), 2015-2018гг. - в телекомпании "Еркир медиа" ("Здравствуй, Страна"), 2018-2019гг. - на телеканале "1in.am"("Интервью").

Работала преподавателем истории и обществоведения в средней школе N

61. Преподавала основы журналистики и ведения программ в центрах Масс Медиа ЕГУ и А.Абеляна.

9 декабря 2018г. избрана депутатом НС по общегосударственному избирательному списку блока партий "Мой шаг". В парламенте 7-го созыва была членом постоянной комиссии по здравоохранению и социальным вопросам.