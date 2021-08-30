Понедельник, 30 Августа 2021 11:52

АрмИнфо. Военнослужащий ВС Азербайджана Джамиль Бабаев, задержанный в одном из домов Мартакерта арестован. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Арцаха.

В ведомстве напомнили, что Бабаеву еще 28 августа были предъявленные обвинения по ч.1 ст 350 УК Арцаха, ст.316 Ук Арцаха, ч.1 ст. 145 УК Арцаха, ч.1 ст.135 УК Арцаха, п.2, 3, 4 и 6 ч.2 ст. 133 Ук Арцаха. Следствие продолжается.

Как ранее сообщало АрмИнфо, 25 августа этого года в городе Мартакерт, в доме на улице Терьяна был обнаружен военнослужащий ВС Азербайджана Джамиль Бабаев. Он в тот же день был задержан и доставлен в СНБ Арцаха. Было возбуждено уголовное дело в связи с незаконном пересечении государственной границы Арцаха с угрозой убийством несовершеннолетних жителей указанного дома и в шпионаже.

Азербайджанская сторона признала пропажу своего военнослужащего, заверив, что последний сбежал из госпиталя, где проходил реабилитацию в связи с психическими проблемами.