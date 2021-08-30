Понедельник, 30 Августа 2021 10:37

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования коллеге из Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в связи с трагедией, произошедшей в Жамбыльской области.

Как сообщает пресс-служба главы РА, в телеграмме, в частности, говорится: <Прошу принять глубокие соболезнования в связи с происшедшей в Жамбыльской области трагедией, которая привела к гибели военнослужащих и спасателей. Несомненно, их подвиг - достойный пример героизма и верности обязательству воинской службы>.

Саркисян передал свои соболезнования и слова сочувствия, родным и близким погибших, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, а дружественному народу Казахстана выдержки и крепости духа.

Отметим, что еще один взрыв небольшой силы зафиксирован на складе боеприпасов воинской части в Жамбылской области Казахстана, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

<На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, 29 августа, около 12:20 был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было. Причины выясняются>, - отметили в ведомстве. Согласно последним данным, в результате прошлых взрывов погибли 13 человек, пострадали 98.