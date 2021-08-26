Четверг, 26 Августа 2021 13:33

АрмИнфо. Национальное Собрание 26 августа приняло программу Правительства Армении.

"За" принятие программы проголосовало 70 депутатов, проголосовавших "против" и "воздержавшихся" не было. Оппозиционные фракции - "Айастан" и "Честь имею" не приняли участие в голосовании, покинув зал заседаний.

Напомним, что 18 августа правительство одобрило программу своей деятельности на будущее 5-летие, в котором зафиксировало ряд целей. Программа состоит из 6 разделов: безопасность и внешняя политика, экономика, развитие инфраструктур, развитие человеческого капитала, право и правосудие, институциональное развитие. По словам премьер-министра РА Никола Пашиняна, основной политический посыл новоформированного правительства зафиксирован в предисловии к программе, согласно которому, программа правительства Республики Армения основана на предвыборной программе партии "Гражданский договор" на парламентских выборах 20 июня 2021 года, обязательствах, взятых перед гражданами Армении во время предвыборной кампании, и данных ими в ходе кампании обещаниях, а также Стратегии преобразования Армении до 2050 года.

Безопасность и внешняя политика

Премьер-министр пояснил, что согласно программе, основными факторами обеспечения безопасности Республики Армения являются модернизация армянской армии, армяно- российский стратегический союз, членство Армении в ОДКБ, формирование стабильной региональной среды и разблокировка региональных инфраструктур, сопредседательство МГ ОБСЕ, инициативно-эффективная внешняя политика по всем направлениям, устойчивая система органов нацбезопасности, борьба с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма, диктатура закона и права, повышения устойчивости к бедствиям, а также экономическое развитие и социальная стабильность.

Так, согласно программе, Армении стартовали и большими темпами осуществляются реформы в ВС страны. РА постепенно перейдет к профессиональной армии. Существенно изменятся структура срочной воинской службы и учебных сборов. "Считаем важным также технологическую модернизацию армии, внедрение системы автоматизированного управления, повышение привлекательности военной службы посредством новой политики зарплат и социальных гарантий, а также повышение качества военного обучения и более масштабное вовлечение женщин в боевые подразделения ВС", - сказал Пашинян, 24 августа представляя программу. Он подчеркнул, что тезис о вовлечении женщин обусловлен исключительно прагматическим расчетом: женщины составляют большинство населения Армении и недостаточное привлечение данного ресурса в какую-либо сферу означает искажение потенциала развития страны. По его словам, это не значит, что женщины должны быть привлечены в армию наравне с мужчинами. "Речь о потенциале, максимально полноценном его использовании, данный потенциал еще должен быть раскрыт", - сказал он.

Премьер рассказал, что в процессе реформирования и модернизации Армии Армения придает важность сотрудничеству со своим стратегическим союзником Россией. "В этом плане с Россией мы уже имеем конкретные договоренности", - отметил он.

Согласно программе, Служба национальной безопасности (СНБ) должна стать контрразведывательным органом. Пограничные войска продолжат функционировать в составе СНБ, в зоне ответственности СНБ останется борьба с терроризмом и экстремизмом, а также защита конституционного строя. Ряд функциональных обязанностей, на сегодня вверенных СНБ, с течением времени будут изменены и пересмотрены, отметил Пашинян. Как заверил премьер, Служба, в результате данной реформы, будет только усилена.

При этом, как указал Пашинян, есть ряд функциональных обязанностей, которые, по убеждению властей, не должны быть в зоне ответственности данной структуре. В частности, касается это разведки. По его словам, мировой опыт показывает, что разведка и контрразведка должны функционировать отдельно друг от друга. В этом контексте, правительство планирует в течение ближайших 5-ти лет создать Службу внешней разведки. Служба госохраны станет органом, подчиненным премьер-министру (сейчас она в структуре СНБ РА).

Помимо этого, в среднесрочной перспективе СНБ перестанет бороться с коррупционными преступлениями. "Создается антикоррупционный комитет, который будет осуществлять в том числе оперативную деятельность", - пояснил он. Таким образом, следственный департамент далее не будет рассматривать дела коррупционного характера, а заниматься только следствием дел, имеющим отношение к деятельности структуры.

Пашинян сообщил, что, согласно программе, пограничные войска Службы национальной безопасности РА постепенно примут охрану всей армяно-азербайджанской государственной границы от Министерства обороны РА, будут проведены необходимые реформы в пограничных войсках СНБ РА: будет увеличена численность пограничных войск, построены постоянные посты для пограничных формирований, осуществлено инженерное мебелирование госграницы и техническое оснащение пограничных частей. Правительство Пашиняна, по его словам, отводит особое место формированию стабильной региональной среды и разблокировке региональных инфраструктур. "Это важная деталь и нововведение. Во внешней политике для нас важно управление и преодоление атмосферы ненависти для установления регионального мира", - указал он.

Роль сопредседательства МГ ОБСЕ остается ключевой в решении карабахского конфликта и уточнения окончательного статуса Нагорного Карабаха, обеспечении региональной стабильности и безопасности, и Армения будет способствовать эффективному функционированию этих рамок. "Наша позиция состоит в следующем: полное возобновление мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ является важным фактором обеспечения региональной стабильности и безопасности", - подчеркнул Пашинян.

Экономика и социальная сфера

Согласно документу, в течение ближайших 5 лет правительство Арменки обязуется обеспечить минимальный ежегодный экономический рост в 7%, а при наличии благоприятных внешних экономических условий - на уровне 9%. По результатам намеченных мероприятий, нынешний уровень безработицы в 17-18% должен составить ниже 10%, вдвое сократиться уровень бедности, полностью ликвидировать крайнюю нищету, а пенсии (ныне базовая пенсия - 30 тыс.драмов) повышены до удовлетворения нужд минимальной потребительской корзины (55 тыс.дармов). Будет увеличен также размер минимальной заработной платы с нынешних 68 тыс.драмов до 85 тыс.драмов. Помимо этого, отношение инвестиций / ВВП будет повышено как минимум до 25%, отношение прямых иностранных инвестиций к ВВП будет на уровне 6%. Рост общей факторной производительности составит минимум 5%. К 2026 году долю малого и среднего бизнеса (МСБ) в ВВП республики к намерены донести с 27% до 55%.

В сельском хозяйстве намечено развивать интенсивные технологии, содействуя росту площадей интенсивных садов на тысячу гектаров в год, а также на 5 лет освобождать от платы за оросительную воду фермеров, которые полностью перейдут на капельное орошение. Продолжатся и субсидирования кредитов на закупку и строительство новых теплиц и ферм для скота. Планируется увеличить покрытие сельскохозяйственного страхования. В целях повышения уровня производительности труда, власти намерены пийти на непопулярные решения, которые, как указал премьер, требуют проявления политической воли. В частности, власти должны пойти на земельная реформа, а, возможно, на - укрупнение земель. Пашинян отметил также роль увеличения площадей интенсивного садов (на 1тыс га в год), планирования и расширения программы агрострахования.

До 2026 года в Армении будет внедрена система обязательного медицинского страхования. По словам Пашиняна, за последние годы в сфере здравоохранения были осуществлены существенные изменения. "Тем не менее сейчас правительство дошло до точки, где нужны коренные преобразования. Мы должны проявить политическую волю и внедрить в Армении программу страхования в системе здравоохранения. Должен сказать, что в вопросе содержания программы мы, по сути, уже определились. В этом направлении сделана большая работа, и в ближайшее время мы должны суметь воплотить в жизнь намеченные программы", - сказал он.