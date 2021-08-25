Среда, 25 Августа 2021 17:27

АрмИнфо. На международном военно-техническом форуме <Армия-2021> Россия подписала контракты с рядом стран, которые являются традиционными партнерами РФ, в том числе и Арменией. Об этом 25 августа сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

<Среди подписантов традиционные наши партнеры - Казахстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан и, конечно, Индия, Китай, Мьянма>, - сказал он в эфире телеканала <Звезда>, добавив, что общая сумма контрактов превысит ?2 млрд.

<Такого еще не было, это прорыв>, - подчеркнул Шугаев.

Примечательно, что накануне заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что Минобороны России на форуме заключило 40 контрактов на поставку более 1,3 тыс. образцов вооружения и техники на 500 млрд рублей. "Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 млрд рублей", - сказал Криворучко, добавив, что в результате выполнения этих госконтрактов Вооруженные силы (ВС) России пополнятся более чем 1,3 тыс. новых образцов техники, отремонтируют и модернизируют свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Форум <Армия-2021> открылся 23 августа в парке <Патриот> в подмосковной Кубинке, он продлится до 28 августа. На форуме представят около 28 тыс. экспонатов от 1,4 тыс. предприятий из России и из-за рубежа. Кроме того, Минобороны РФ покажет более 300 серийных образцов техники. Параллельно с форумом в этом году проходят и VII Армейские международные игры, в которых участвуют военнослужащие 44 армий мира.