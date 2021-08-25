Среда, 25 Августа 2021 17:24

АрмИнфо. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле направила Никола Пашиняну поздравительное послание в связи с его назначением премьер-министром Республики Армения.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в сообщении, в частности, Азуле выразила благодарность Армении за твердую приверженность делу продвижения ценностей, закрепленных в Уставе ЮНЕСКО.

"Как защитник разнообразия, Армения тесно сотрудничает с ЮНЕСКО с момента присоединения к этой организации в 1992 году, в частности, для развития международного сотрудничества, направленного на обеспечение доступного образования для всех, сохранение культурного наследия, устойчивое развитие и свободу выражения мнений.

Я с теплотой вспоминаю наши встречи в Ереване во время 17-го франкоязычного саммита глав правительств в октябре 2018 года, а также во время 40-й сессии Генассамблеи ЮНЕСКО в Париже в ноябре 2019 года, в ходе которых мы обменялись мнениями по Армении и перспективам укрепления сотрудничества, в том числе через Исследовательский институт Матенадарана, который включен в реестр программы "Память мира" за его работу по сохранению древних рукописей.

В контексте продолжающихся глобальных испытаний, таких как новый тип коронавируса и изменение климата, ЮНЕСКО, в сотрудничестве с государствами-членами, играет жизненно важную роль в решении насущных проблем в области образования, науки, культуры и коммуникации",- говорится в послании.

Генеральный директор ЮНЕСКО выразила уверенность в том, что существующее тесное сотрудничество между Арменией и ЮНЕСКО будет еще больше укрепляться в течение вашего второго срока пребывания на этом посту. "Уверяю вас, что я со своей стороны приложу все усилия для достижения этой цели. Еще раз поздравляю и желаю всего наилучшего", - отмечается в послании.