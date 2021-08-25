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 Среда, 25 Августа 2021 13:37
Марианна Мкртчян

У Армении новый посол в Коста-Рике, Панаме, Никарагуа, Гватемале, Сальвадоре и Белизе

У Армении новый посол в Коста-Рике, Панаме, Никарагуа, Гватемале, Сальвадоре и Белизе

АрмИнфо. Посол Армении в Мексике Армела Шакарян указом президента РА Армена Саркисяна назначена по совместительству главой дипломатических миссий страны в Коста-Рике, Панаме, Никарагуа, Гватемале, Сальвадоре и Белизе. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Армении.


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