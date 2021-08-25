Среда, 25 Августа 2021 10:57

АрмИнфо. Парламентские фракции <Честь имею> и <Армения> выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили насилие над депутатами, имевшее место 24 августа в Национальном Собрании.

В заявлении оппозиционеров также отмечается: <24 августа станет одной из самых позорных страниц в истории парламента, когда следуя незаконным указаниям группы людей, представляющихся властью, было совершено в законодательном органе страны преступление против демократических ценностей. Пропаганда насилия и атмосфера ненависти в Армении имеют один источник - партия <Гражданский договор>, которую возглавляет Никол Пашинян. Мы проявим последовательность в деле привлечения к политической и правовой ответственности тех, кто сегодня совершил преступление>.

Как ранее сообщало АрмИнфо, 24 августа в парламенте Армении во время вопросов и ответов после представления 5-летней программы правительства произошла драка. Это произошло после того, как спикер парламента Армении Ален Симонян пригласил сотрудников безопасности НС в зал заседания и распорядился вывести депутата. Оппозиционеры встали на защиту своего соратника, и силовики, с применением несоразмерной силы, вывели Карапетян из зала заседаний. Ей были нанесены телесные увечья. Пострадал еще один оппозиционный депутат Арцвик Минасян. Последний заявил, что ему нанесли удары начальник охраны госбезопасности и его подчиненные. Депутаты порвали рубашку. Он заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы страны.

Омбудсмен раскритиковал подобное поведение в законодательном органе Армении, напомнив о его прямой миссии по служению закону и потребностям общества.