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 Вторник, 24 Августа 2021 11:52
Наира Бадалян

Пашинян назвал число погибших с армянской стороны в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе

Пашинян назвал число погибших с армянской стороны в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе

АрмИнфо. В ходе 44-дневной войны в Арцахе погибли 3773 армянских военнослужащих, 243 пропали без вести, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 августа на заседании парламента, в ходе представления программы правительства на будущее 5-летие.

 

Вот в этих - чрезвычайных условиях, как указал премьер, ему приходится представлять программу правительства: тяжелые последствия 44-дневной войны, невозвращение части военнопленных из Баку, тысячи вынужденных переселенцев, сложная социально- экономической ситуацией в Республике Армения и Нагорном Карабахе, вызовы безопасности Армении и вторжение азербайджанских подразделений на территорию РА, кризисная ситуация на участке Сотк-Хознавар, периодические нарушения пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. "Армения достигла поворотной точки, имеющей решающее значение для нашей государственности", - сказал Пашинян.

 

В этом контексте он выразил надежду, что в ходе обсуждения программы правительства депутаты воздержаться от оскорблений и будут налажен здоровый дискурс на основе реальных контраргументов.

 

Глава правительства в очередной раз заявил, что Ереван готов к конструктивным переговорам вокруг установления долгосрочного мира в регионе и ждет конкретных предложений по возобновлению переговоров как на высоком, так и на высшем уровне. По его словам, правительство Армении считает важным возобновление переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

 

Пашинян подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане, в том числе посредством проведения судебных процессов над армянскими пленными по надуманным уголовным делам, ведется сильная пропаганда против российского миротворческого контингента в Карабахе. Как пояснил глава кабмина, большинство осужденных военнослужащих были пленены после подписания трехстороннего заявления, в зоне ответственности дислоцирования миротворческого контингента. Помимо этого, как указал премьер, азербайджанская сторона до сих пор не подписала мандат миротворцев. В этом контексте, по словам Пашиняна, их цель - дискредитировать российский миротворческий контингент.

 

Между тем, как отметил Пашинян, Армения продолжит укреплять и расширять союзническое сотрудничество с Россией - Ереван и Москва продолжают наращивать возможности 102-й российской военной базы.  "Необходимо отдельно подчеркнуть личную роль президента России Владимира Путина в поддержании мира и безопасности в регионе, остановке 44-дневной войны, возвращении пленных", - отметил Пашинян.  Будут также предприниматься действия для дальнейшего развития двусторонних отношений не только в двустороннем формате, но и в составе ЕАЭС, ОДКБ и других структур.

 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что у республики нет каких-либо намерений завоевывать территории.  "Армения, как и любое миролюбивое государство, будет развивать и реформировать свои Вооруженные силы, не для агрессии, а для защиты от возможной агрессии, и у нас нет - намерений завоевывать территории.  Наше намерение - защитить наш суверенитет и территориальную целостность. У нас нет агрессивных намерений, мир и стабильность в регионе - наша долгосрочная стратегия", - заявил он.

 

Никол Пашинян коснулся демаркации и делимитации границ с Азербайджаном, отметив, что процесс необходимо начать максимально быстро. Он выразил сожаление в связи с тем, что "из-за политического шума не удалось весной достичь запланированного результата".  Нестабильная ситуация на ряде участков армяно-азербайджанской границе является серьезной угрозой для начала этих процессов", - указал он.  Пашинян напомнил о своем раннем предложении о зеркальном отводе армянских и азербайджанских ВС на основе советских карт. Армянская сторона готова продвигаться по этой повестке, отметил он.

 

Как считает Пашинян, разблокировка региональных коммуникаций позволит прорвать многолетнюю блокаду страны. В этом вопросе он отметил важность активизация работы трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербйджана.  Премьер подчеркнул, что вопросе в любом случае не будут решаться в рамках "коридорной логики", поскольку ни в заявлении от 9 ноября 2020 года, ни в заявлении от 11 января 2021 года, речи нет о создании коридора через территорию Армении.

 

Напомним, что правительство Армении сегодня, 24 августа представляет парламенту программу своей деятельности на 2021-2026гг., одобренную кбмином 18 августа.  Оппозиционная фракция "Честь имею" заявила, что бойкотирует обсуждение и "вернется только для того, чтобы озвучить проблемы, действительно волнующие армянский народ".  Глава фракции "Айастан" ("Армения"-ред.) Сейран Оганян потребовал обеспечить присутствие всех трех депутатов фракции (экс-глава общины Мегри Мхитар Закарян, бывшего руководитель общины Артур Саркисян и экс-глава МЦ "Измирлян" Армен Чарчян-ред.), находящихся на данный момент под арестом. Он потребовал также, чтобы Генпрокурор явился в НС для дачи объяснений. Глава фракции призвал парламентариев выступить с соответствующим заявлением.


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