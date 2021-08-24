Вторник, 24 Августа 2021 10:38

АрмИнфо. Правительство Армении представляет парламенту программу своей деятельности на 2021-2026гг.

Оппозиционная фракция "Честь имею" заявила, что бойкотирует обсуждение и "вернется только для того, чтобы озвучить проблемы, действительно волнующие армянский народ". Глава фракции "Айастан" ("Армения"-ред.) Сейран Оганян потребовал обеспечить присутствие всех трех депутатов фракции (экс-глава общины Мегри Мхитар Закарян, бывшего руководитель общины Артур Саркисян и экс-глава МЦ "Измирлян" Армен Чарчян-ред.), находящихся на данный момент под арестом. Он потребовал также, чтобы Генпрокурор явился в НС для дачи объяснений. Глава фракции призвал парламентариев выступить с соответствующим заявлением.

Кабинет министров Армении 18 августа одобрил программу правительства на 2021-2026 гг. Программа состоит из 6 разделов: безопасность и внешняя политика, экономика, развитие инфраструктур, развитие человеческого капитала, право и правосудие, институциональное развитие. По словам премьер-министра РА Никола Пашиняна, основной политический посыл новоформированного правительства зафиксирован в предисловии к программе, согласно которому, программа правительства Республики Армения основана на предвыборной программе партии "Гражданский договор" на парламентских выборах 20 июня 2021 года, обязательствах, взятых перед гражданами Армении во время предвыборной кампании, и данных ими в ходе кампании обещаниях, а также Стратегии преобразования Армении до 2050 года. Премьер-министр пояснил, что согласно программе, основными факторами обеспечения безопасности Республики Армения являются модернизация армянской армии, армяно-российский стратегический союз, членство Армении в ОДКБ, формирование стабильной региональной среды и разблокировка региональных инфраструктур, сопредседательство МГ ОБСЕ, инициативно-эффективная внешняя политика по всем направлениям, устойчивая система органов нацбезопасности, борьба с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма, диктатура закона и права, повышения устойчивости к бедствиям, а также экономическое развитие и социальная стабильность.

22 августа исполнительная власть внесла изменения в программу - в подпункт, касающийся сферы обороны и модернизации ВС РА. Так, решением правительства, четвертый абзац данного подпункта, изложен в следующей - новой редакции: "Стратегия реформирования вооруженных сил в значительной степени основана на анализе уроков, извлеченных из 44-дневной войны, и обстановки в области безопасности, сформированной после 9 ноября. В этом контексте правительство придает важность выявлению всех обстоятельств 44-дневной войны в 2020 году и предпримет активные шаги для проведения всестороннего и тщательного расследования (последнее предложение отсутствовало в первоначальном варианте программы-ред.). Правительство определит основные направления, проблемы долгосрочного планирования и ресурсы, на которых будет основано развитие оборонного сектора Республики Армения, и инструментарий ведения войны пятого поколения".

Напомнил, что согласно Конституции, премьер-министр в двадцатидневный срок после формирования Правительства представляет в Национальное Собрание программу Правительства. Национальное Собрание одобряет программу Правительства в семидневный срок большинством голосов от общего числа депутатов. Если Национальное Собрание не одобряет программы Правительства и не избирает нового Премьер-министра в соответствии с частями 2 и 3 статьи 149 Конституции, то Национальное Собрание распускается в силу права. Если Национальное Собрание избирает Премьер-министра, однако вновь не одобряет программы Правительства, то Национальное Собрание распускается в силу права. Часть 3 настоящей статьи не распространяется на программу Правительства, сформированного в соответствии со статьей 115 Конституции. Если программа этого Правительства не одобряется, то Национальное Собрание распускается в силу права.