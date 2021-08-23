Понедельник, 23 Августа 2021 18:48

АрмИнфо. Репродуктивность коронавируса в Армении достигла 1,3%. Об этом сообщила начальник отделения инфекционных и неинфекционных заболеваний и эпидемиологии Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении Ромелла Абовян.

В этой связи она отметила, что повышение данного показателя свидетельствует о темпах распространения вируса. <Если не будут предприняты меры, в последующие 7 дней у нас будет зарегистрировано 3 460 новых случаев заражения, из коих 30% будут госпитализированы, 3% - окажутся в реанимации>, - сообщила Ромелла Абовян.

Она отметила, что за последние 2 недели рост случаев заражения составил 53%. Если двумя неделями ранее в Армении на 1000 человек приходилось 145 заболевших коронавирусом, то, по словам Абовян, сегодня в стране на 1000 человек приходится 230 случаев заражения. Она рассказала, что ускорение темпов заражения наблюдается во всех возрастных категориях, и по всем областям страны. Однако наиболее высокие темпы распространения вируса зарегистрированы в столице. Ссылаясь на критерии Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Абовян отметила, что Армения находится в <красной зоне>.

Напомним, что показатель репродуктивности вируса в стране в июне с.г. составлял 1,1%.

Отметим, что по положению на 11:00 23 августа в общей сложности, в Республике было выявлено 237 885 случаев заражения коронавирусом (15,9%), выздоровело 224 493 человека (94,3%), скончалось - 4 762 (2%). С момента вспышки пандемии в Армении провели 1 489 110 тестов на коронавирус.