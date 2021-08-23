Понедельник, 23 Августа 2021 16:22

АрмИнфо. С 23 августа пригородный маршрут Ереван-Ерасх-Ереван станет обслуживать один из четырех электропоездов нового типа ЭП2Д компании <Южно-Кавказская железная дорога>.

Как сообщает ЮКЖД, он заменит электропоезд старого типа ЭР-2. Руководство компании обещало ввести современный электропоезд на данном маршруте в начале августа, в ходе церемонии презентации нового подвижного состава. При этом график движения электропоезда не претерпел изменений: из Еревана электропоезд отправляется в 19:00, а из Ерасха - в 6:30 в ежедневном режиме.

В рамках утвержденной <Тарифной политики> ЮКЖД незначительно повысилась стоимость проезда. Цена билета от Еревана до станции Зод повысилась до 350 драмов (вместо прежних 300), а до станций Суренаван, Армаш и Ерасх - до 700 драмов (ранее - 600).

Для более детальной информации просим посетить официальную страницу ЮКЖД - www.railway.am.

Компания призывает граждан строго соблюдать официальные предписания по противодействию коронавирусной инфекции, в обязательном порядке носить в помещениях и поездах медицинские маски и пользоваться антисептиками.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.