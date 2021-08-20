Пятница, 20 Августа 2021 16:41

АрмИнфо. Пользователи мобильного приложения российского Фора-Банка теперь могут переводить деньги со своего мобильного телефона на расчетный или карточный счет клиентов Ардшинбанка. Для отправки перевода достаточно знать только номер телефона получателя перевода.

Для отправки перевода в мобильном приложении «Фора банк» необходимо выбрать раздел «Платежи» → «Переводы МИГ в Армению (ArdshinBank») → счет списания денежных средств, после чего ввести номер телефона получателя и сумму платежа. Перед оплатой необходимо проверить ФИО получателя перевода, после чего подтвердить перевод (кнопка “Оплатить”).

Услуга будет предоставляться по минимальным тарифам: комиссия за перевод составляет 1% от суммы перевода, минимум 100 рублей, но не более 3,000 рублей. Минимальная сумма единичного перевода составляет не менее 100, а максимальная не более 500 000 рублей. Максимальная сумма переводов в месяц не должна превышать 500 000 рублей. Перечисленная сумма зачисляется на счет или на карту клиента Ардшинбанка в течение нескольких секунд.

Получатель перевода должен:

иметь в Ардшинбанке текущий или карточный счет в драмах РА;

предоставить отправителю действующий номер мобильного телефона, зарегистрированный в Ардшинбанке.

Используя мобильное приложение Ардшинбанка, полученные средства клиент может положить на депозит, перевести на сберегательный счет, оплатить коммунальные платежи, безналично оплатить товары и услуги или бесплатно обналичить со своей дебетовой карты в 315 банкоматах по всей республике. Напомним также, что не посещая банк, через мобильное приложение Ардшинбанка можно осуществлять онлайн - переводы в любую точку мира.