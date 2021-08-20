Пятница, 20 Августа 2021 11:59

АрмИнфо. Периодически учащающаяся агрессивность и максимализм Азербайджана уже стали проблемой международного сообщества. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.

"Думаю, что именно страны-посредники Минской группы ОБСЕ должны со значительно большей активностью сдерживать экспансионистский настрой руководства Азербайджана. Чего стоит одно лишь недавнее обвинение МИДом Азербайджана в адрес Армении в "невыполнении трехсторонних договоренностей", в частности, в отказе выводить армянских военных из Арцаха", - подчеркнул он.

На взгляд политолога, зарвавшийся Азербайджан на данный момент уже превратился в проблему для международного сообщества, в первую очередь в проблему России. На его взгляд, именно Москва наделила Баку рядом преимуществ в отношении Еревана, в том числе фактически подарив Азербайджану Шуши, Гадрутский район Арцаха и т.д. Соответственно, теперь именно Москве предстоит реагировать на продолжающееся повышение планок запросов Баку.

"Могу сказать, что подобная реакция из России уже исходит. К примеру, в виде недавнего заявления Минобороны России о нарушении режима прекращения огня в Арцахе со стороны Азербайджана. Более того, употребляя в своих сводках формулировку "вооруженные формирования Нагорного Карабаха", Москва в пику требованиям Баку фактически признает право Арцаха на оборону, тем самым противодействуя азербайджанскому максимализму", - подчеркнул он.

Комментируя текущие отношения Армении с ОДКБ, политолог заметил, что сам факт недовольства Еревана Организацией Договора о коллективной безопасности содержит в себе основу для обращения Армении к другим центрам силы и международным организациям с предложением о сотрудничестве в сфере безопасности.

"Понятно, что все это недовольство было изложено премьер-министром Пашиняном в ходе его недавней встречи в Ереване генсеку ОДКБ Засю. Параллельно с предложениями о роли ОДКБ в урегулировании напряженности на границе Армения-Азербайджан. Какова будет ответная реакция ОДКБ, покажет время - понятно, что в ОДКБ принимает решения не Зась. Решения принимают государства-члены, и не исключено, что они или даже одна страна могут отказать Армении в мониторинговой миссии. Это вполне нормально, у каждой страны-члена есть право вето. Но такой отказ развяжет Еревану руки, чтобы начать действовать в вопросе обеспечения безопасности наших границ и в других направлениях", - подытожил политолог.