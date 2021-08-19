Четверг, 19 Августа 2021 12:07

АрмИнфо. В Минобороны Армении просят СМИ не тиражировать недостоверную информацию относительно обстоятельств гибели трех военнослужащих срочной службы.

Так, в новом заявлении Минобороны Армении отмечается, что в связи с инцидентом в Сюникской области РА, в СМИ РА тиражируется информация, не соответствующая действительности.

<Настоятельно просим следить исключительно за официальной информацией и не распространять ложную информацию о причинах инцидента, и тем более о характере полученных военнослужащими ранений. Распространение подобной информации на руку только противнику. Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств произошедшего и общественность будет надлежащим образом информирована об этом>, - говорится в сообщении МО РА.

Ранее, оборонное ведомство РА сообщило, что 19 августа в районе 02:15 по местному времени на территории боевой позиции N-ой воинской части на юго-восточных рубежа страны были обнаружены тела рядовых Мурада Ащотовича Мурадяна (2002 г.р.), Левона Рафаеловича Арутюняна (2002 г.р.) и Гора Артаковича Саакяна (2002 г.р.) с огнестрельными ранениями. Выясняются обстоятельства инцидента.

В СМИ циркулирует информация, что армянские военнослужащие были убиты диверсионно- разведывательной группой противника.