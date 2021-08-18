Напомним, что 3 августа свой пост покинул и.о. министра финансов Армении Атом Джанджугазян, его на этом посту сменил бывший министр экономики Тигран Хачатрян, покинувший пост главы Минэкономики 24 ноября 2020 года. 13 августа решением главы правительства первый замминистра финансов (с 24 апреля 2018 года) РА Карен Брутян был освобожден от должности первого замминистра финансов и назначен заместителем министра обороны РА.

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