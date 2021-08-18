Среда, 18 Августа 2021 21:38

АрмИнфо. Армении и Арцаху необходимо параллельно готовится как к миру, так и к войне. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер партии "Во имя республики" Арман Бабаджанян.

"Вне всяких сомнений, ключевой для нас должна являться повестка мира, однако, в условиях отсутствия излишних иллюзий относительно перспектив гарантирования кем- либо и когда-либо Армении и Арцаху мира. Иной альтернативы у нас не существует и мы должны четко это осознавать", - заметил он.

Дополнительным резоном в пользу необходимости формирования в армянских республиках подобного дискурса политик считает подготовку Ильхама Алиева одновременно как к режиму мирной конкуренции, так и будущим войнам с Арменией. Согласно Бабаджаняну, об этом, в числе всего прочего, говорит начало строительства Азербайджаном тоннеля из Лачина в Кельбаджар.

На его взгляд, Алиев в рамках коммуникативной военно-политической логики сегодня активно пытается по возможности скорее освоить территории, оказавшиеся под контролем Азербайджана. И делает это, преследуя несколько целей. В частности, строительству тоннеля Лачин-Кельбаджар Бабаджанян отводит военно- коммуникационное значение.

"Понимаю, что это может прозвучать странно, но собственными шагами Алиев собственноручно указывает нам приоритетные направления противодействия этим шагам. Он указывает руководству Армении, чем тому необходимо, наконец, заняться, сменив пустую и мелочную внутриполитическую повестку в Национальном собрании на реальную внешнеполитическую повестку. Ереван и Степанакерт должны активно готовиться как к миру, так и к войне на региональном уровне посредством реализации соответствующих крупных программ экономического и военно-политического характера", - подчеркнул он.

В этом свете, парламентарий указал на уже формирующийся в Средней Азии, на первый взгляд с подачи "Талибана", достаточно сложный узел с непосредственной вовлеченностью России, Китая, Ирана, Турции и Пакистана. Все эти силы сегодня пытаются договориться с новым афганским режимом в соответствии с собственными интересами. Однако, прогнозировать степень надежности и стабильности подобных договоренностей, на его взгляд, сегодня не приходится.

"Талибан" сегодня, конечно же, нуждается в определенном времени для собственного окончательного утверждения в Афганистане в качестве правящей силы. Соответственно, талибы также заинтересованы в переговорах и договоренностях с упомянутыми выше государствами. Однако, будущие действия этого радикального движения после закрепления его власти в Афганистане вполне могут укладываться и в логику его вовлечения в региональную игру. Очевидно, что как правило, радикальные, закрытые режимы обеспечивать собственную прочность без территориальных претензий к соседним государствам просто неспособны. И последнее касается как талибов, так и алиевского режима", - подытожил Бабаджанян.