Среда, 18 Августа 2021 21:13

АрмИнфо.В Армении будет внедрена система обязательного медицинского страхования, сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян 18 августа в ходе заседания правительства представляя программу правительства на ближайшее 5-летие.

По его словам, за последние годы в сфере здравоохранения были осуществлены существенные изменения. "Тем не менее сейчас правительство дошло до точки, где нужны коренные преобразования. Мы должны проявить политическую волю и внедрить в Армении программу страхования в системе здравоохранения. Должен сказать, что в вопросе содержания программы мы, по сути, уже определились. В этом направлении сделана большая работа, и в ближайшее время мы должны суметь воплотить в жизнь намеченные программы", - сказал он.

Напомним, что еще в 2019 году Министерство здравоохранения Армении предложило с 2022 года внедрить налог в 4-6% с заработной платы на медицинское страхование. Согласно обоснованию к документу, выработка концепции обусловлена необходимостью обеспечения доступности качественных и своевременных медицинских услуг для всех граждан республики, независимо от пола, возраста, места проживания и социального статуса. На сегодня, как отмечали авторы документа, низкий уровень финансовой доступности привели к неполной загруженности медицинских учреждений. "Из-за финансовых проблем около 20,1% населения не посещает врачей первичного звена. Дефицит финансовых средств препятствует развитию системы и улучшению качества оказания медуслуг, содействует обнищанию семей из-за катастрофических расходов на здравоохранение", - говорилось в документе. Так, у 9% населения более 25% потребительских расходов направляются на здравоохранение, вследствие чего около 6% из них "скатываются" к обнищанию, что является самым высоким показателем в регионе. Внедрение, по мнению авторов проекта, ВМС сулит увеличение доходов не только медорганизациям, но и госказне.

Между тем данный проект Минздрава стал темой горячих дискуссий, и подвергся критике не только со стороны экспертов, но и рядовых граждан, указывающих на слишком высокий процент "налога на здоровье". В частности, госструктура, которой вверено осуществление в том числе налоговой политики страны - Министерство финансов Армении выступило против инициативе в том виде, в котором было предложено Минздравом. Как заявил в декабре 2019 года глава Минфина Атом Джанджугазян, разъясняя отрицательную позицию финансовых властей страны, в частности Минфина, в отношении предлагаемого Министерством здравоохранения "налога на здоровье", получается, что с одной стороны финансовые власти страны заявили о готовности повысить конкурентоспособность республики, в частности путем снижения подоходного налога и налога на прибыль, с другой, по сути, создаем дополнительное налоговое бремя для бизнеса. "Логика снижения прямых налогов преследует цель формирования оборотных средств у бизнеса для новых инвестиций, формирования нового потенциала и генерации дополнительного результата", - заявил министр. Как указал главный финансист несмотря на то, что многие говорят, что предлагаемый "налог на здоровье" - это дополнительное бремя для наемного работника, на деле - оно будет возложено на плечи экономики страны. Тот же работник, по словам министра, может инвестировать свободные по итогам снижения подоходного налога средства в развитие рынка капитала Армении и формирование дополнительного потенциала в данном направлении.

Как подчеркнул тогда Джанджугазян, преимущественная часть граждан страны недовольна проектом. На вопрос, есть ли у министерства финансов предпочтительный порог здравоохранительного налога, глава ведомства ответил: "Предпочтительный порог министерства финансов - ноль. Вопрос не в размере, а в направлении". Таким образом, по словам Джанджугазяна, в ведомстве не уверены, что путь, предлагаемый Минздравом, будет безболезненным и приведет к желаемому результату. Как считает глава Минфина, вопрос требует дополнительной проработки.

Добавим, что в Армении действует закон о страховании и страховой деятельности, в рамках которого в республике осуществляется добровольное медицинское страхование, на которое направляется 1,5% общих расходов на здравоохранение. Для стимулирования системы добровольного медицинского страхования налоговым кодексом предусмотрены льготы организациям, страхующим здоровье своих сотрудников - в рамках 120 тыс драмового пакета они могут эти сумму представлять в качестве обоснованных расходов, тем самым снижая налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.