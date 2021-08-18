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АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян заверяет, ситуация в республике нормальная.
Так, в беседе с журналистами 18 августа в парламенте РА, Арутюнян отвечая на вопрос о ситуации на линии соприкосновения войск, в частности сказал: <Ситуация в Карабахе нормальная>. При этом он с недовольством добавил, что вся необходимая информация предоставляется.
При этом на уточнение, какие вопросы обсуждались с депутатами фракции <Гражданский договор>, Араик Арутюнян сказал, что все вопросы, в том числе приграничные, социально- экономические, внешнеполитические.
На замечание журналиста о том, что, согласно муссируемым слухам, Азербайджан выдвинул ультиматум для заключения мирного договора, президент Арцаха сказал: <Ничего подобного нет, я не в курсе>.
Отметим, что часами ранее в парламенте РА состоялась встреча членов парламентской фракции правящей партии <Гражданский договор> с президентом Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном.
Стоит заметить, что в последний период ВС Азербайджана почти в каждодневном режиме устраивают провокации под Шуши.
Более того, сегодня устроили пожар на юго-западе Арцах, а затем
обстреляли пожарную машину, выехавшую туда для тушения пожара.
Стало также известно, то днями ранее военнослужащие Армии обороны
Арцаха были отведены от границ села Ехцаох Шушинского района.
<Деревня осталась беззащитной. Муссируются слухи о том, что наши солдаты ушли с позиций, чтобы и азербайджанцы отошли на 3 км. Но сейчас пока ничего не происходит>, - заявил глава села Ехцаох Артак Акопян, добавив, что на определенное время пришли российские миротворцы для защиты деревни, но потом ушли и больше не вернулись. Руководство Арцаха пока никак это не комментирует это.
|Пашинян уволил двоих заместителей министра экономики и назначил нового замминистра
|Ваге Ованнисян назначен заместителем министра финансов Армении
|В течение ближайших 5-ти лет в Армении будет создана Служба внешней разведки: Пашинян
|Пашинян представил основной посыл программы правительства РА на 2021-2026 гг.
|В Армении до 2026 года будут увеличены ежемесячные пособия за третьего и последующего ребенка примерно до $100 до исполнения ребенку 6 лет
|За сутки в Армении зарегистрировано 504 новых случая заражения
|Мэр Еревана отменил праздничные мероприятия <Эребуни-Ереван>
|Политик: Алиев собственноручно указывает Армении приоритетные направления противодействия своим шагам
|Прогноз: Пашинян очень медленно и осторожно ведет Армению на Запад
|С 1 октября Минздрав обяжет хозсубъектов и госведомства Армении к вакцинации
|Деятельность журналистов в парламенте Армении ограничили
|В Армении будет внедрена система обязательного медицинского страхования
|До 2024 года ЮКЖД инвестирует примерно $80 млн. в железные дороги Армении
|Правительство Армении готовo к конституционным изменениям
|Араик Арутюнян заверяет: Ситуация в Нагорном Карабахе нормальная
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Армяно-грузинскую границу продолжает трясти
|Сообщение МИД Туркменистана для средств массовой информации
|Посольство Туркменистана в Кабуле и Генеральные консульства страны в Герате и Мазари-Шарифе продолжают работать в штатном режиме
|Заявление Министерства иностранных дел Туркменистана по ситуации в Афганистане
|Турция пообещала поддержку Азербайджану в его "правом деле"
|Российские миротворцы зафиксировали перестрелку в районе Шуши
|МИД Армении осудил провокационные действия Азербайджана, направленные на срыв усилий по деэскалации ситуации
|Вице-премьеры Армении, Азербайджана и России возобновили работу трёхсторонней Рабочей группы
|Парламент Армении разрешил правительству увеличить забор воды из озера Севан
|Спектакль <Гардения> Русского драмтеатра им. Станиславского будет представлен на международном театральном фестивале <Белая Вежа> в Беларуси
|Политик: Набрать 54% Пашиняну помогли Кочарян с Саргсяном
|К северо-востоку от села Бавра зарегистрировано очередное землетрясение
|Близ села Ерасх, на приграничной территории, вспыхнул пожар
|Дипломат: Необходима идея по реализации национальных, государственных интересов Армении
|Замначальника Генштаба охарактеризовал армянина: <В левой руке Библия, в правой - пулемет Калашникова>
|Президент ИРИ: быстрые темпы глобального и регионального развития еще больше усиливают тесные консультации между Арменией и Ираном
|Российский дипломат: Ошаканская битва в очередной раз продемонстрировала способность двух народов совместно противостоять внешней угрозе
|Противник стреляет по Сотку: Ранен армянский военнослужащий
|Президент Армении произвел ряд кадровых назначений в Генштабе
|Лондон подтвердил свою поддержку полностью согласованному, устойчивому и мирному урегулированию карабахского конфликта под эгидой МГ ОБСЕ
|Лавров призвал российских автоперевозчиков обратить внимание на транзитный потенциал Нагорного Карабаха
|«Конверс-Фаст Плюс» - новый продукт для малых и средних предпринимателей
|Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о дополнительном заборе воды из озера Севана
|Ереван обсуждает возможность открытия посольства в Уругвае: Пашинян
|Армения вновь выразила поддержку Индии в вопросах Джамму и Кашмира
|СК Армении задержал главу и замглавы Мегри, а также двух заместителей мэра Гориса
|Омбудсмен Армении: Власти Азербайджана не скрывают - вооруженные нападения направлены на оказание влияния на процессы делимитации и демаркации границ
|Путин наградил российского кардиохирурга армянского происхождения Баграта Алекяна орденом Александра Невского
|Блок "Айастан" предлагает парламентские обсуждения по ситуации на границе
|За сутки в Армении скончалось от коронавируса 11 человек
|На армяно-грузинской границе зарегистрировано очередное землетрясение
|Алиев посетил Карвачар и Бердзор
|Омбудсмен: Азербайджанские ВС ночью открыли огонь в направлении Соткского перевала
|Посол России побывал на отдельных участках армянской границы, в том числе и в Ерасхе
|Сотрудники Соткского рудника эвакуированы с его территории - депутат
|Азербайджанские Вооруженные силы ведут прямой обстрел села Кут
|В Армении с 1 октября лиц, осуществляющих экономическую деятельность, обяжут требовать справку о вакцинации у сотрудников
|Армения предложила Индии рассмотреть возможность создания в республике индийского культурно- образовательного центра
|Второй за сутки армянский военнослужащий погиб от пули противника
|Конгрессмен: Госдеп США должен использовать все доступные инструменты, чтобы остановить агрессию Алиева
|Посол США находится в Нахиджеване
|Прогноз: Армения вновь обретет место в системе геополитических координат
|Политик: Пашиняну необходимо обращаться прямо к Эрдогану, минуя Алиева
|Генсек ОДКБ отреагировал на резкое изменение ситуации в Афганистане
|Читать больше
|Политик: Алиев собственноручно указывает Армении приоритетные направления противодействия своим шагам
|Прогноз: Пашинян очень медленно и осторожно ведет Армению на Запад
|Политик: Набрать 54% Пашиняну помогли Кочарян с Саргсяном
|Дипломат: Необходима идея по реализации национальных, государственных интересов Армении
|Прогноз: Армения вновь обретет место в системе геополитических координат
|Читать больше
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