Среда, 18 Августа 2021 20:48

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян заверяет, ситуация в республике нормальная.

Так, в беседе с журналистами 18 августа в парламенте РА, Арутюнян отвечая на вопрос о ситуации на линии соприкосновения войск, в частности сказал: <Ситуация в Карабахе нормальная>. При этом он с недовольством добавил, что вся необходимая информация предоставляется.

При этом на уточнение, какие вопросы обсуждались с депутатами фракции <Гражданский договор>, Араик Арутюнян сказал, что все вопросы, в том числе приграничные, социально- экономические, внешнеполитические.

На замечание журналиста о том, что, согласно муссируемым слухам, Азербайджан выдвинул ультиматум для заключения мирного договора, президент Арцаха сказал: <Ничего подобного нет, я не в курсе>.

Отметим, что часами ранее в парламенте РА состоялась встреча членов парламентской фракции правящей партии <Гражданский договор> с президентом Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном.

Стоит заметить, что в последний период ВС Азербайджана почти в каждодневном режиме устраивают провокации под Шуши.

Более того, сегодня устроили пожар на юго-западе Арцах, а затем

обстреляли пожарную машину, выехавшую туда для тушения пожара.

Стало также известно, то днями ранее военнослужащие Армии обороны

Арцаха были отведены от границ села Ехцаох Шушинского района.

<Деревня осталась беззащитной. Муссируются слухи о том, что наши солдаты ушли с позиций, чтобы и азербайджанцы отошли на 3 км. Но сейчас пока ничего не происходит>, - заявил глава села Ехцаох Артак Акопян, добавив, что на определенное время пришли российские миротворцы для защиты деревни, но потом ушли и больше не вернулись. Руководство Арцаха пока никак это не комментирует это.