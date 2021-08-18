Среда, 18 Августа 2021 11:04

АрмИнфо.Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился 17 августа со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым в Стамбуле. Переговоры прошли на полях Международной выставки оборонпрома IDEF 21, организованной в турецком мегаполисе.

Как сообщает Анадолу, стороны коснулись напряженной ситуации на армяно- азербайджанской границе. В этом ключе Хулуси Акар подчеркнул, что Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан в его "правом деле".

Обсуждались вопросы двустороннего и регионального взаимодействия в области обороны и безопасности, а также сотрудничества в сфере оборонной промышленности.