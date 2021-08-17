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АрмИнфо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал российских автоперевозчиков обратить внимание на транзитный потенциал Нагорного Карабаха.
"Там идет сейчас активная работа по восстановлению инфраструктуры, автодорог, поэтому просьба присмотреться к этой перспективной территории, она будет, по-моему, иметь, очевидно, экономическую выгоду", - сказал он на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков, передает ТАСС.
"Важно, чтобы экономическое развитие этой части нашего ближайшего соседства шло с активным российским участием", - подчеркнул министр.
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|Противник стреляет по Сотку: Ранен армянский военнослужащий
|Президент Армении произвел ряд кадровых назначений в Генштабе
|Лондон подтвердил свою поддержку полностью согласованному, устойчивому и мирному урегулированию карабахского конфликта под эгидой МГ ОБСЕ
|Лавров призвал российских автоперевозчиков обратить внимание на транзитный потенциал Нагорного Карабаха
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|Армения вновь выразила поддержку Индии в вопросах Джамму и Кашмира
|СК Армении задержал главу и замглавы Мегри, а также двух заместителей мэра Гориса
|Омбудсмен Армении: Власти Азербайджана не скрывают - вооруженные нападения направлены на оказание влияния на процессы делимитации и демаркации границ
|Путин наградил российского кардиохирурга армянского происхождения Баграта Алекяна орденом Александра Невского
|Блок "Айастан" предлагает парламентские обсуждения по ситуации на границе
|За сутки в Армении скончалось от коронавируса 11 человек
|На армяно-грузинской границе зарегистрировано очередное землетрясение
|Алиев посетил Карвачар и Бердзор
|Омбудсмен: Азербайджанские ВС ночью открыли огонь в направлении Соткского перевала
|Посол России побывал на отдельных участках армянской границы, в том числе и в Ерасхе
|Сотрудники Соткского рудника эвакуированы с его территории - депутат
|Азербайджанские Вооруженные силы ведут прямой обстрел села Кут
|В Армении с 1 октября лиц, осуществляющих экономическую деятельность, обяжут требовать справку о вакцинации у сотрудников
|Армения предложила Индии рассмотреть возможность создания в республике индийского культурно- образовательного центра
|Второй за сутки армянский военнослужащий погиб от пули противника
|Конгрессмен: Госдеп США должен использовать все доступные инструменты, чтобы остановить агрессию Алиева
|Посол США находится в Нахиджеване
|Прогноз: Армения вновь обретет место в системе геополитических координат
|Политик: Пашиняну необходимо обращаться прямо к Эрдогану, минуя Алиева
|Генсек ОДКБ отреагировал на резкое изменение ситуации в Афганистане
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посольство США из-за коронавирусных ограничений всё еще не оказывает визовых услуг
|Армения будет представлена на первых Играх стран СНГ 54 спортсменами
|Пашинян считает, что армянские спортсмены достойно представили Армению на Олимпиаде
|Армения выразила готовность поднять на качественно новый уровень отношения с Индией
|В Ереване открыли памятник Махатме Ганди
|Закир Гасанов отправился в Турцию
|В Степанакерте продолжают искать пути решения проблемы, связанной с дефицитом воды
|МИД Армении не обладает информацией о наличии граждан РА в Афганистане
|Григорян: Армения высоко ценит принципиальную позицию Уругвая в связи с турецко- азербайджанской агрессией против Арцаха
|Уругвай открывает посольство в Армении
|От пули противника погиб армянский военнослужащий
|За сутки в Армении выявили 256 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 188 человек
|Вооруженные силы Азербайджана прибегли к очередной провокации в районе Черного озера
|Число вакцинированных в Армении граждан достигло 220 236
|Омбудсмен Армении сигнализирует об обстреле ВС Азербайджана общины Аравус в Сюнике
|На армяно-грузинской границе произошлo два землетрясения за ночь
|Caucasus Heritage Watch бьет тревогу: Из Парка скульптур Музея изобразительных искусств Шуши исчезли экспонаты
|Азербайджан решил побряцать оружием на границе с Арменией в направлении Нахиджевана
|Двое азербайджанских военных погибли, еще трое пострадали в ДТП в Карвачаре
|Грузия вводит трехнедельный карантин из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации в стране
|Армения и Литва празднуют 30-летие установления дипотношений
|Читать больше
|Политик: Набрать 54% Пашиняну помогли Кочарян с Саргсяном
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