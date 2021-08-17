Вторник, 17 Августа 2021 10:52

АрмИнфо.В понедельник 16-го августа пезидент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с супругой посетил Карвачар (Кяльбаджар) и Бердзор (Лачин).

Как сказано в сообщении на сайте президента АР, в ходе поездки он заложил фундамент тоннеля через Мравский горный хребет, который соединит Гейгельский район с Карвачаром. Общая протяженность дороги превысит 80 км, а длина трех тоннелей составит 15 км. Самый длинный из них 11 км. Строят дорогу три турецкие компании.

Затем, Алиев открыл электрическую подстанцию <Кяльбаджар>. После этого он заложил фундамент еще одного тоннеля, который свяжет Карвачар с Бердзорем. Затем Ильхам Алиев посетил бывший санаторий <Истису> и новую воинскую часть.