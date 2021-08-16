Понедельник, 16 Августа 2021 18:21

АрмИнфо.Возможность выбора между Россией и иными источниками и системами обеспечения безопасности стояла перед Арменией до 27 сентября 2020 года. Сегодня возможность осуществления подобного выбора для Еревана существенно понизилась. Подобное мнение выразил АрмИнфо экономист Сурен Саакян.

"При этом, я испытываю глубокую убежденность в наличии у нашей страны возможности повышения собственной степени безопасности посредством ее диверсификации. Более того, в перспективе возможности создания собственной эффективной системы безопасности. Все это возможно, но возможно исключительно при одном условии - формирования в Армении, альтернативного нынешнему, политического мышления", - считает он.

Саакян убежден, что в случае Армении безопасность отнюдь не исчерпывается наличием вооружений. Не менее важными факторами, существенно влияющими на обороноспособность страны, он считает экономическую, энергетическую, продовольственную безопасность и конечно политику и дипломатию. И, на его взгляд, руководство Армении в любом случае, даже на этом этапе, рассматривает альтернативные варианты обеспечения безопасности страны.

Весь вопрос, на его взгляд, упирается во время, необходимое для формирования данных альтернатив. Что, согласно Саакяну, прекрасно понимают и в Азербайджане, что является причиной торопливости Алиева в вопросах уточнения отношений с Арменией. Согласно прогнозам экономиста, время сегодня начало работать на Армению. И решение проблем Армении с безопасностью, определения ее четкого места в системе геополитических координат, на его взгляд, существенно прибавит Баку проблем.

В том же, что Армения вновь займет место в системе геополитических координат, Саакян более чем убежден. На его взгляд, армянский фактор в регионе продолжает иметь важное значение. В противном случае, инициированная Баку и Анкарой, 44-х дневная война просто не остановилась бы. Или не остановилась там, где она остановилась. И конечно, Армении не оказывалась бы Евросоюзом миллиардная финансовая поддержка.

"Мы по-прежнему нужны миру. Весь вопрос в том осознаем ли мы сами, чего от нас хотят, и что мы можем предложить взамен. Осознаем ли мы собственную роль в международных отношениях, готовы ли ее выполнять и получить взамен столь вожделенные гарантии безопасности собственной государственности. Это является главным вопросом, ответ на который мы должны, обязаны дать, прежде всего, в силу того, что этого требуют наши собственные интересы", - подытожил Саакян.