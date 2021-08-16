Понедельник, 16 Августа 2021 18:20

АрмИнфо.Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна Азербайджану о возобновлении диалога на высшем уровне, на мой взгляд, выглядит совершенно уместно. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Консервативной партии Микаэл Айрапетян.

"Время для его озвучивания также было выбрано верно. Особенно на фоне постепенно учащающихся экспансионистско-амбициозных выкриков азербайджанского династического правителя. Более того, на мой взгляд, Пашиняну необходимо пойти еще дальше и озвучивать свои предложения прямо Эрдогану, минуя промежуточное звено в виде Алиева", - заметил он.

В этом свете, Айрапетян подчеркнул, что уже все понимают, что по большому счету, азербайджанский династ ничего на международной арене не решает, вверив судьбу собственной страны Турции и транснациональным корпорациям. Политик считает, что время разговора Армении на понятном миру языке давно наступило и, к примеру, то же ОДКБ сегодня не в состоянии осуществлять не только миротворческую, но и мониторинговую миссию на границе между Арменией и Азербайджаном.

На его взгляд, подобную миссию в интересах Армении может осуществлять либо сами Минская группа ОБСЕ, либо миссия в рамках НАТО с условием исключения участия в этой миссии военных из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. Параллельно со всем этим политик считает необходимым принятие новой концепции безопасности с последующей реорганизацией Вооруженных сил Армении. Однако, не по потерпевшей поражение в 44-х дневной войне российской модели, а по современной натовской модели с привлечением военных советников и инструкторов из стран Альянса.

"Времени на все это у нас не так уж и много. Мы видим как Россия уже начала процесс размещения на наших границах своих дополнительных воинских подразделений. Я практически убежден, что данный процесс, по большому счету, даже не согласован с руководством Армении. Думаю, что все намного сложнее и российские военные размещаются на наших границах отнюдь не с целью одной их защиты. Все намного сложнее - Россия готовится к большому противостоянию на Южном Кавказе. В рамках чего подготавливает свой рубеж этого противостояния на территории Армению, просто потому, что считает ее своей", - подытожил Айрапетян.