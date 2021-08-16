Понедельник, 16 Августа 2021 17:17

АрмИнфо. Армения будет представлена на первых Играх стран СНГ 54 спортсменами. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, науки, культуры и спорта РА.

Согласно ведомству, игры пройдут 4-11 сентября. Около 1500 спортсменов из Армении, России, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана разыграют 184 комплекта медалей в 18 видах спорта. Возраст спортсменов не должен превышать 23 лет.

Планируется, что за выступлениями армянских спортсменов будут наблюдать министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян и заместитель министра Карен Гилоян. Решение о проведении Игр СНГ в Казани было принято в октябре 2019 года и запланировано на август 2020 года, но было отложено из-за пандемии коронавируса.