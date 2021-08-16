Понедельник, 16 Августа 2021 16:10

АрмИнфо. МИД Армении не обладает информацией о наличии в Афганистане граждан РА. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Арцаха Ваана Унаняна.

Так, на запрос АрмИнфо, Унанян сообщил, армянское внешнеполитическое ведомство по разным каналом осуществляло работу по выяснению наличия граждан Армении в Афганистане. <Однако, на данный момент нет какой-либо информации о наличии граждан Армении в Афганистане.

Стоит также отметить, что не поступало каких-либо заявлений и от граждан РА. Процесс уточнения данных продолжается>, - сообщил Унанян, добавив, что при необходимости, наладить связь с МИД можно по телефону горячей линии +37455620111 (также на Whatsapp, Viber) или электронной почте hotline@mfa.am.

Напомним, что армянские миротворцы в составе контингента НАТО осуществляли миротворческую миссию в Афганистане. Последняя группа армянских военных вернулась из Кабула в марте текущего года.

В воскресенье, 15 августа, правительство Афганистана признало фактическую капитуляцию перед талибами. Министр внутренних дел Исламской Республики Абдул-Саттар Мирзаквал объявил, что сдача Кабула и передача власти в столице пройдут мирно. Это заявление прозвучало после того, как боевики "Талибана" провели несколько атак на город.

Талибы взяли здания Кабульского университета, в столице были замечены флаги движения. Командование "Талибана" отдало приказ не применять насилия и разрешить покинуть город всем, кто этого хочет. Но лидеры группировки распорядились остановить продвижение отрядов и ждать директив, так как идут переговоры.

В тот же день утром стало известно, что президент страны Ашраф Гани уйдет в отставку в ближайшие часы. Вскоре после этого появились известия, что Гани оставил Афганистан, а главой временного правительства стал бывший министр внутренних дел Али Ахмад Джалали, гражданин США, находящийся в преклонных годах. Затем источники в правительстве опровергли сообщения о новой должности Джалали. Чехарда с заявлениями и опровержениями была и в том, кто же подберет власть после отъезда главы государства.

Затем стало известно, что страной будет править временно некий орган, в который должны были войти глава высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и бывший президент страны Хамид Карзай. Но после этого источник Reuters в "Талибане" сообщил, что движение ждет полной передачи власти без участия переходного правительства.