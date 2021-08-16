Понедельник, 16 Августа 2021 10:37

АрмИнфо. В армяно-грузинской приграничной зоне, в 15 км на северо-восток от села Бавра произошло землетрясение магнитудой 3.3.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, землетрясение было зафиксировано сейсмическими службами 15 августа в 23:42 по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки в эпицентре составили 4-5 баллов.

Толчки силой в 3-4 балла почувствовали жители села Бавра Ширакской области РА, а также 3- бальное ощущалось в общинах Амасич, Зуйгахпюр Ширакской области и селах Мецаван и Пахахбюр Лорийской области.

Новый толчок магнитудой в 4.5 произошел уже в 16 км на северо-восток от Бавры 16 августа в 05:44. Очаг залегал на глубине в 10 км. Толчки в эпицентре составили 6 баллов. Землетрясение силой в 4-5 баллов ощущалось в Ширакской и Лорийской областях, и 3-4 баллов в Тавушской области.