Суббота, 14 Августа 2021 18:02

АрмИнфо. Международная организация <Защита кавказского наследия> (Caucasus Heritage Watch) бьет тревогу в связи с исчезновением экспонатов из Парка скульптур Музея изобразительных искусств Шуши.

Так, согласно сообщению организации, на спутниковых снимках видно, что в период с 10 апреля по 5 июня из Парка скульптур Музея изобразительных искусств Шуши исчезли 51 скульптура, и территория полностью очищена.

В это связи Caucasus Heritage Watch выразила обеспокоенность состоянием этих произведений искусства, являющихся собственностью данного музея.

<Организация обращается с запросами к азербайджанским властям: были ли задействованы авторы скульптор в процесс снятия скульптур и соответствует ли их перемещение новому генеральному плану Чапмана Тейлора? И, в конце концов, власти Азербайджана должны дать информацию о местонахождении конфискованных скульптур, и сообщить о том, как они будут доступны для общественности>, - отмечается в публикации организации, ниже приводятся имена более двух десятков авторов скульптур.

Заметим, что это не первый подобный случай. Азербайджан активно уничтожает армянский след на оккупированных территориях Арцаха, фальсифицирует историю, уничтожает религиозно- культурные памятники. Несмотря на трехсторонние договорённости от 9 ноября 2020 года, эксперты всемирного наследия ЮНЕСКО до сих пор не получили доступ в регион для мониторинга сохранности историко-культурных и религиозных памятников.