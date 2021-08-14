Суббота, 14 Августа 2021 18:00

АрмИнфо. Вечером 13 августа на территории Кавачарского (Кяльбаджарского) района произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Министерстве обороны АР, в результате происшествия погибли военнослужащие - лейтенант Гасанли Эльдар Мушфиг оглу и военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Джафаров Анар Мустагим оглу. Еще трое пострадали. По факту ДТП назначено следствие.

Примечательно, что Минобороны РА накануне сообщили о нарушении Азербайджаном режима перемирия на этом участке границы.