Суббота, 14 Августа 2021 12:46

АрмИнфо. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом по всей Грузии вводятся дополнительные карантинные ограничения. Согласно решению Межведомственного координационного совета, в Грузии с сегодняшнего дня вошли в силу дополнительные антикоронавирусные ограничения, которые будут действовать в течение трех недель - по 4 сентября.

Как передают грузинские СМИ, в частности, с 14 августа по 4 сентября: останавливается движение муниципального транспорта. Городское движение будет ограничено.

Ограничение не распространяется на междугородний транспорт; действует запрет на фестивали, развлекательные мероприятия, концерты и спортивные соревнования, за исключением спортивных соревнований, проводимых под международной эгидой; не работают детские развлекательные центры; время работы объектов общепита (кафе, рестораны и т.д.) сокращено до 23:00. Госучреждениям поручено по возможности перевести сотрудников на удаленную работу. Совет дал аналогичную рекомендацию и частным работодателям. Согласно решению Совета, в целях максимального расширения масштабов вакцинации, к процессу вакцинации привлечены бригады, состоящие из военных врачей; в условиях ограничения городского транспорта государство обеспечивает регулярную подвозку населения к основным центрам вакцинации. По сообщению администрации правительства, будет максимально усилен контроль за исполнением действующего законодательства, в том числе за проведением общественных мероприятий, таких как свадьбы, поминки и т. д. За проведение этих мероприятий объекты будут оштрафованы на 10 тысяч лари, а в случае повторного нарушения подлежат закрытию.

Между тем власти обсудят рекомендацию Национального центра по контролю за заболеваниями, чтобы с сентября привитым гражданам разрешили свободно посещать рестораны, фитнес-центры и другие места.

Заметим, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 579. Скончались 50 человек. По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 477 264 случая заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 867 человек, а с начала пандемии - 417 013. Скончались 6 371. За сутки сделано 52 580 тестов, из которых 33 517 на антиген и 19 063 ПЦР-теста. Прививки сделали 767 882 человека, в том числе за последние сутки - 26 524.

Примечательно, что по традиции грузинские курорты пользуются широкой популярностью у граждан Армении. После открытия границ, тысячи граждан РА предпочитают организовывать свой отдых на территории Грузии.