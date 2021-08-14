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АрмИнфо.По предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, указом президента Армена Саркисяна Жирайр Погосян освобожден от должности командующего первым армейским корпусом. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Причины увольнения не указываются. Известно, что Погосян возглавил 1-ый армейский корпус в июне 2018 года, после бархатной революции в РА. СМИ также пишут, что Погосян был одним из тех, кто выступал за отставку Никола Пашиняна.
Заметим также, что в сферах госструктур начались кадровые чистки и все <неугодные>, имеющие оппозиционные взгляды снимаются с должностей.
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|Азербайджанские ВС вновь обстреляли армянские позиции в районе Ерасха
|Армянский парламент избрал председателей профильных комиссий
|Туркменистан заключил контракт с Кыргызстаном на поставку более 500 млн кВт часов электроэнергии
|Армия обороны Арцаха пресекла попытку проникновения ВС Азербайджана на территорию страны
|Непривитые от COVID-19 лица должны будут дважды в месяц сдавать ПЦР-тест на коронавирус - Глава Минздрава
|Эксперт: Франция пытается сопоставить свои интересы по Армении с интересами РФ
|Президент Армении отозвал посла страны в Израиле
|Иранист: Интеграция Азербайджан-Турция делает Сюник и Армению приоритетом ИРИ
|Правящая сила в Армении замахнулась на четвертую власть
|Прогноз: Повторить прошлогоднюю агрессию Алиеву не позволит текущий геополитический расклад
|Премьер-министр Армении заверил в отсутствии территориальных претензий
|Премьер РА: необходимо возобновить работу трехсторонней рабочей группы Армении, России и Азербайджана
|Армения ждет конкретных предложений по возобновлению мирных переговоров с Азербайджаном - Пашинян
|Ардшинбанк удостоен награды Asian Banking & Finance Awards 2021 года, как лучший розничный банк Армении
|В первом полугодии 2021 года СК Армении расследовано 1294 уголовных дела коррупционного характера
|В Армении число активных случаев коронавируса приближается к отметке в 6 тыс.
|Омбудсмен Армении подчеркнул недопустимость ограничения деятельности журналистов в стране
|ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня в направлении Ерасха
|МИД Армении обвинил Азербайджан в распространении очевидной лжи по договоренностям от 9 ноября
|МО РА об основных вопросах повестки армяно-российских переговоров
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Азербайджан выразил ноту протеста Ирану из-за якобы поездок иранских грузовиков в Арцах
|Одна из крупнейших компаний-лоукостеров в Европе запускает рейсы Вильнюс-Ереван
|Министр обороны Армении на встрече с российским коллегой подчеркнул недопустимость азербайджанских провокаций
|Константин Затулин призвал армянские телеграмм-каналы соблюдать антифейк-гигиену
|Конверс Банк. Финансирование и дополнительные услуги для женщин
|Ваге Даниелян освобожден от должности врио замминистра юстиции Армении
|Охрана и безопасность парламентариев не имеет цены: депутат партии власти
|Жириновский намерен привлечь к ответственности, оскорбившего его азербайджанского дипломата
|Шойгу: Армения - союзник и ключевой партнер России по обеспечению безопасности в Закавказье
|Армянские саперы подорвались на кассетной бомбе при разминировании территорий карабахского села Нор Шен
|Армянский юридический центр правосудия начинает новый правовой процесс в ЕСПЧ в связи с убийством в Азербайджане 19 армянских военнопленных
|Министерство обороны Армении предлагает увеличить денежное довольствие военнослужащих
|Заявление Минобороны Азербайджана расставило точки над "i" в связи с участившимися нарушениями режима прекращения огня в Арцахе
|Бывший замминистра территориального управления и инфраструктур Армении назначен советником Сурена Папикяна
|Татоян: Азербайджанские военные терроризируют жителей приграничных областей Армении
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|Пашинян: ОДКБ имеет большие возможности для решения ситуации политическими методами, однако необходимо проявление определенной решительности как со стороны Организации, так и Армении.
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