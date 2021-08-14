Суббота, 14 Августа 2021 10:45

АрмИнфо.По предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, указом президента Армена Саркисяна Жирайр Погосян освобожден от должности командующего первым армейским корпусом. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Причины увольнения не указываются. Известно, что Погосян возглавил 1-ый армейский корпус в июне 2018 года, после бархатной революции в РА. СМИ также пишут, что Погосян был одним из тех, кто выступал за отставку Никола Пашиняна.

Заметим также, что в сферах госструктур начались кадровые чистки и все <неугодные>, имеющие оппозиционные взгляды снимаются с должностей.