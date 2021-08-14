Суббота, 14 Августа 2021 10:43

АрмИнфо.Граждане Армении смогут вновь получать краткосрочные визы во Францию.

Так, согласно сообщению посольства Франции в Армении, с 18 августа возобновляется процесс предоставления краткосрочных виз всех категорий для лиц с просроченной визой, привитых по полной схеме вакцинации, признанной Европейским Союзом (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson).

Отмечается, что для подачи заявления на визу необходимо подтверждение вакцинации.

Со всеми деталями получения краткосрочной визы можно ознакомится на сайте посольства: https://bit.ly/3fX7uS3.